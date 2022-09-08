كاف يحدد توقيت قرعة دوري أبطال إفريقيا للسيدات بمشاركة وادي دجلة

الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 10:48

كتب : FilGoal

وادي دجلة للسيدات

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد انطلاق مراسم قرعة دوري أبطال إفريقيا للسيدات في موسمها الثاني.

ويشارك نادي وادي دجلة من مصر في النسخة الثانية من البطولة والتي استضافتها مصر الموسم الماضي.

وحدد كاف الساعة 12:30 ظهر غدا الجمعة 9 من شهر سبتمبر الجاري موعدا لإقامة قرعة منافسات النسخة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

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وتقام القرعة في دولة المغرب.

وتأهل وادي دجلة بعد تصدر مجموعة تصفيات شمال إفريقيا بالعلامة الكاملة بست نقاط بالفوز في مباراتين بنتيجة واحدة بهدفين دون مقابل، وسجلت نهى الصلح أهداف فريقها الأربعة.

ومن المقرر أن تقام المسابقة في المغرب بمشاركة ثمانِ فرق في الفترة من 30 أكتوبر إلى 13 نوفمبر.

وضمنت أندية الجيش الملكي المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي وجرين بافلوز الزامبي وديترمن جيرلز الليبيري التأهل إلى النسخة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

نظام تصفيات أمم إفريقيا للسيدات 2022

تقسم إفريقيا إلى 6 مناطق كالآتي:

شمال إفريقيا: وادي دجلة المصري - الجيش الملكي المغربي

جنوب إفريقيا: ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي - جرين بافلوز الزامبي

غرب إفريقيا 1: ديترمن جيرلز الليبيري.

شرق إفريقيا: سيمبا كوينز التنزاني.

غرب إفريقيا 2: بايلسا كوينز النيجيري

منطقة وسط إفريقيا: فريق واحد. (متبقي نتائج التصفيات).

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