الاقتصادية السعودية: ماشاريبوف يعاني من التهاب في العمود الفقري

الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 10:42

كتب : FilGoal

ماشاريبوف

كشفت صحيفة الاقتصادية السعودية عن إصابة جلال الدين ماشاريبوف لاعب النصر السعودي بالتهاب في العمود الفقري.

وكان اللاعب الأوزبكي قريبا من الانتقال إلى صفوف الأهلي المصري في سوق الانتقالات الجارية.

وأشارت تقارير سعودية في وقت سابق إلى أن صفقة انضمام ماشاريبوف إلى الأهلي توقفت بداعي إصابة اللاعب.

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وأوضحت مصادر الاقتصادية السعودية أن ماشاريبوف يعاني التهابا في العمود الفقري ويحتاج إلى العلاج والتأهيل خلال الفترة المقبلة.

ولم تتحدد موعد عودة اللاعب للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي.

بينما يغيب بيتي مارتينيز صانع الألعاب الأرجنتيني بصفوف النصر بسبب الجهد البدني الذي بذله في معسكر الفريق والذي سبب التهابا في عضلة القلب.

ويتولى الفرنسي رودي جارسيا قيادة فريق النصر السعودي هذا الموسم.

من هو ماشاريبوف

ماشاريبوف (28 عامًا) بدأ مسيرته في باختاكور وتواجد في صفوفه بين 2013 و2020، ولعب معارًا لـ لوكوموتيف طشقند عام 2017.

وفاز ماشاريبوف بالدوري الأوزبكي 4 مرات مع باختاكور، وبكأس أوزبكستان مرتين، وبكأس الدوري الأوزبكي مرة، كما حصد ثنائية الدوري والكأس مع لوكوموتيف طشقند.

وساهم ماشاريبوف في وصول باختاكور لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020، وسجل في ذلك الموسم 9 أهداف وصنع 22 في مختلف المسابقات، لينتقل إلى النصر.

وتواجد ماشاريبوف في النصر منذ يناير 2021، لكنه لعب أول 6 أشهر من فترته في النادي السعودي معارًا إلى شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وخاض ماشاريبوف 29 مباراة مع النصر في الموسم الماضي، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 6.

ويمتلك ماشاريبوف 45 مباراة دولية مع منتخب أوزبكستان، سجل خلالها 10 أهداف.

وشارك ماشاريبوف في كأس آسيا 2019 وسجل خلالها هدفا وصنع آخر.

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