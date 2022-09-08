كوبا ليبرتادوريس - نهائي برازيلي.. فيدال يتأهل رفقة فلامينجو على حساب فيليز سارسفيلد

تأهل فلامينجو البرازيلي إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس عقب التفوق على فريق فيليز سارسفيلد الأرجنتيني.

واكتفى فلامينجو بالفوز بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة الإياب.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بتفوق الفريق البرازيلي بأربعة أهداف دون مقابل.

وبذلك يواجه فلامينجو فريق أتليتكو بارانيانسي في المباراة النهائية والذي أقصى بالميراس حامل اللقب.

ويقام النهائي يوم 29 أكتوبر المقبل في ملعب مونومنتال إسيدرو روميرو كاربو بمدينة سانتياجو دي جواياكيل الإكوادورية.

ويلعب أرتورو فيدال ضمن صفوف فريق فلامينجو وشارك في المباراة الكاملة.

وافتتح لوكاس براتو التسجيل في الدقيقة 21 لصالح فيليز سارسفيلد آملا ريمونتادا مفاجأة، ولكن نجح بيدرو في تسجيل التعادل في الدقيقة 42.

وأضاف مارينو الهدف الثاني لفريق فلامينجو في الدقيقة 68 من اللقاء.

وودع بالميراس المنافسات من نصف النهائي أمس الأربعاء بعد الخسارة أمام أتليتكو بارانيانسي.

ليفقد بالميراس اللقب الذي حصده في العامين الماضيين، ويتوقف رصيده عند 3 ألقاب.

في المقابل وصل أتليتكو بارانيانسي إلى النهائي لأول مرة منذ 2005، في طريق بحثه عن لقبه الأول بتاريخه.

وتحقق الإنجاز على يد المدرب المخضرم لويس فيليبي سكولاري الذي حصد لقب 1999 أمام بالميراس.

وبات سكولاري أكثر مدرب برازيلي يصل للمباراة النهائية بواقع 4 مرات متجاوزًا تيلي سانتانا.

كما عاد فيرناندينيو -قائد مانشستر سيتي السابق- للظهور في النهائي مجددًا بعد نسخة 2005 التي خسرها مع أتليتكو باراناينسي أمام ساو باولو.