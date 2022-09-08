مرشح الأهلي السابق.. روزه يتولى قيادة لايبزيج

الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 10:15

كتب : FilGoal

ماركو روزه - لايبزيج

أعلن نادي لايبزيج الألماني تولي ماركو روزه قيادة الفريق الفنية خلفا للمدرب دومينيكو تيديسو.

ويتولى روزه تدريب لايبزيج بعقد ممتد لمدة موسمين.

وكان لايبزج الألماني قد أعلن إقالة مدربه دومينيكو تيديسو من منصبه أمس الأربعاء عقب خسارة الفريق أمام شاختار.

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وتعرض لايبزج للهزيمة أمام شاختار بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في افتتاحية مباريات الفريق في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وكشف نادي لايبزيج عن عقد مؤتمر صحفي اليوم الخميس عقب قيادة روزه أول جلسة تدريبية.

روزه هو المدرب السابق لبوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنجلادبخ وريد بوز سالزبورج.

وخلال مسيرته نجح روز في التتويج بثلاث بطولات، عندما حقق الدوري النمساوي مرتين وكأس النمسا مرة وكانت جميعها مع فريق سالزبورج.

روزه كان أحد المشرحين لتولي مسؤولية تدريب الأهلي خلفا لريكاردو سواريش الذي رحل بنهاية الموسم.

وكان FilGoal.com قد علم أن ماركو روزه يفضل الانتظار لما بعد كأس العالم أملا في فرصة التواجد في الدوري الألماني.

وبالتالي فمن الصعب تواجده في مصر.

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