موعد مباريات الخميس 8 سبتمبر 2022.. تريزيجيه ومصطفى محمد في الدوري الأوروبي

يشهد اليوم الخميس الموافق 8 من سبتمبر 2022 عددا من المنافسات المختلفة.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم من هنا.

الدوري الأوروبي

تنطلق الجولة الأولى من دور المجموعات من منافسات الدوري الأوروبي.

ويلعب محمود حسن تريزيجيه رفقة فريقه طرابزون سبور أمام فرينكفاروزي في التاسعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 إكسترا.

أما مصطفى محمد فيستضيف فريقه نانت الفرنسي، أولمبياكوس الذي يلعب ضمن صفوفه أحمد حسن كوكا والذي يغيب عن المواجهة للإصابة وتقام المباراة في التاسعة مساء.

ويذاع اللقاء على قناة بي إن سبورتس 2 إكسترا.

بينما يستضيف مانشستر يونايتد فريق ريال سوسيداد في نفس التوقيت، ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

ويحل روما ضيفا على فريق لودوجوريتس رازجراد في السابعة إلا ربع مساء، ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2 بريميوم.

أما أرسنال فيحل ضيفا على فريق زيوريخ في السابعة إلا ربع مساء، ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

دوري المؤتمر الأوروبي

تنطلق منافسات دور المجموعات من دوري المؤتمر الأوروبي اليوم الخميس.

ويستضيف فياريال فريق ليتش بوزنان في السابعة إلا ربع مساء على قناة بي إن سبورتس 4.

بينما يستضيف وست هام فريق ستاوا بوخارست في التاسعة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

كأس العرب للناشئين

يقام نهائي كأس العرب للناشئين تحت 17 عاما بين منتخبي الجزائر والمغرب في السادسة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة السعودية الرياضية وأبو ظبي الرياضية 1.

اسكواش

تقام منافسات ربع نهائي بطولة قطر كلاسيك للرجال أولى البطولات الكبرى للموسم الجديد لرياضة الاسكواش.

ويلعب طارق مؤمن أمام البيروفي دييجو إلياس في الخامسة مساء.

بينما في مواجهة مصرية خالصة يلعب مصطفى عسل ضد مروان الشوربجي في السادسة مساء.

وتذاع منافسات البطولة عبر قناة أون سبورتس.