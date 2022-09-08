موعد مباريات الخميس 8 سبتمبر 2022.. تريزيجيه ومصطفى محمد في الدوري الأوروبي

الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 10:05

كتب : FilGoal

تريزيجيه أمام عمراني سبور

يشهد اليوم الخميس الموافق 8 من سبتمبر 2022 عددا من المنافسات المختلفة.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم من هنا.

أخبار متعلقة
إنبي: مصير محمود جاد غير واضح.. وعرض الأهلي لـ مصطفى شلبي شفهي الونش: وجود VAR ساعدنا في تحقيق الدوري.. وهذه أسباب قوة فيريرا سيميوني: جريزمان أحد أهم اللاعبين في تاريخ أتليتكو مدريد.. وتحقق حلم نجلي ليفاندوفسكي: دوري أبطال أوروبا مقرب إلى قلبي.. ومستعدون لمواجهة بايرن ميونيخ

الدوري الأوروبي

تنطلق الجولة الأولى من دور المجموعات من منافسات الدوري الأوروبي.

ويلعب محمود حسن تريزيجيه رفقة فريقه طرابزون سبور أمام فرينكفاروزي في التاسعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 إكسترا.

أما مصطفى محمد فيستضيف فريقه نانت الفرنسي، أولمبياكوس الذي يلعب ضمن صفوفه أحمد حسن كوكا والذي يغيب عن المواجهة للإصابة وتقام المباراة في التاسعة مساء.

ويذاع اللقاء على قناة بي إن سبورتس 2 إكسترا.

بينما يستضيف مانشستر يونايتد فريق ريال سوسيداد في نفس التوقيت، ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

ويحل روما ضيفا على فريق لودوجوريتس رازجراد في السابعة إلا ربع مساء، ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2 بريميوم.

أما أرسنال فيحل ضيفا على فريق زيوريخ في السابعة إلا ربع مساء، ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

دوري المؤتمر الأوروبي

تنطلق منافسات دور المجموعات من دوري المؤتمر الأوروبي اليوم الخميس.

ويستضيف فياريال فريق ليتش بوزنان في السابعة إلا ربع مساء على قناة بي إن سبورتس 4.

بينما يستضيف وست هام فريق ستاوا بوخارست في التاسعة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

كأس العرب للناشئين

يقام نهائي كأس العرب للناشئين تحت 17 عاما بين منتخبي الجزائر والمغرب في السادسة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة السعودية الرياضية وأبو ظبي الرياضية 1.

اسكواش

تقام منافسات ربع نهائي بطولة قطر كلاسيك للرجال أولى البطولات الكبرى للموسم الجديد لرياضة الاسكواش.

ويلعب طارق مؤمن أمام البيروفي دييجو إلياس في الخامسة مساء.

بينما في مواجهة مصرية خالصة يلعب مصطفى عسل ضد مروان الشوربجي في السادسة مساء.

وتذاع منافسات البطولة عبر قناة أون سبورتس.

موعد مباريات اليوم الدوري الأوروبي مانشستر يونايتد أرسنال اسكواش
نرشح لكم
خيال أصبح واقع وأحلام باتت حقيقية.. قصة هدف جيوفاني سيميوني الأول في أبطال أوروبا مرشح الأهلي السابق.. روزه يتولى قيادة لايبزيج سيميوني: جريزمان أحد أهم اللاعبين في تاريخ أتليتكو مدريد.. وتحقق حلم نجلي ليفاندوفسكي: دوري أبطال أوروبا مقرب إلى قلبي.. ومستعدون لمواجهة بايرن ميونيخ مؤتمر أرتيتا - عن حلم التتويج بلقب أوروبي بعد 29 عاما.. ويرد على لينو تشافي: ليفاندوفسكي لا يشبع لقد وقعت في حبه.. وسر ورقة فيران توريس كلوب: نابولي لعب جيدا وليفربول لم يفعل.. وأعتقد أن ولفرهامبتون لن يتوقف عن الضحك روبرتسون: نستحق الخسارة من نابولي.. وشعرت كأن لديهم لاعب إضافي
أخر الأخبار
خيال أصبح واقع وأحلام باتت حقيقية.. قصة هدف جيوفاني سيميوني الأول في أبطال أوروبا 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
إيهاب جلال يتولى قيادة المصري 3 دقيقة | الكرة المصرية
كرة طائرة - الأهلي يعلن رحيل أحمد عبد العال 20 دقيقة | رياضات أخرى
تقييم صلاح أمام نابولي من الصحف الإنجليزية 28 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - فيتوريا يطير إلى قطر لحضور كأس سوبر لوسيل 35 دقيقة | الكرة المصرية
كاف يحدد توقيت قرعة دوري أبطال إفريقيا للسيدات بمشاركة وادي دجلة 41 دقيقة | الكرة المصرية
الاقتصادية السعودية: ماشاريبوف يعاني من التهاب في العمود الفقري 47 دقيقة | آسيا
كوبا ليبرتادوريس - نهائي برازيلي.. فيدال يتأهل رفقة فلامينجو على حساب فيليز سارسفيلد ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف سوق الانتقالات - أوباميانج وبيليرين.. تعرف على أبرز ما حدث في اليوم الأخير من الميركاتو 2 سيراميكا كليوباترا يكشف لـ في الجول ثلاثي الأهلي المنضم مقابل شادي حسين وميسي 3 في الجول يكشف جديد مفاوضات مدرب الأهلي 4 خبر في الجول - نهاية الرحلة.. الزمالك يبلغ حازم إمام بالرحيل عن النادي