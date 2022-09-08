الونش: وجود VAR ساعدنا في تحقيق الدوري.. وهذه أسباب قوة فيريرا

يرى محمود حمدي "الونش" مدافع نادي الزمالك أن وجودة تقينة الفيديو "VAR" ساعد في تحقيق فريقه لقب الدوري.

ويحمل الزمالك لقب الدوري خلال الموسمين الماضيين.

وقال الونش عبر MBC مصر"الموسم الماضي موسم استثنائي من الناحية الإدارية وكذلك الفنية، خسرنا مجموعة مهمة من الاعبين ومخاطرة الدفع بلاعبين صاعدين. وجود الـ "var" ساعد في تحقيق العدالة ولذلك حصلنا على لقب الدوري خلال الموسمين الماضيين".

وأضاف "وجود تقنة VAR ساعد على تحقيق العدالة بنسبة 90% ولذلك حققنا لقب الدوري في الموسمين الماضيين، العدالة التحكيمية عطينا الافضلية في حسم العديد من المباريات".

وتابع "لدينا مدرب قدير والاعبين كان لديهم روح وإصرار ولكن العدالة تعطيك حقك بشكل كامل وتمنحك الفوز خلال مباريات عديدة ولعبن موسمين بدون الحصول على إجازات وأسعدنا الجمهور في النهاية".

فيريرا

وعن المقارنة بين جوزفالدو فيريرا مدرب الزمالك ومواطنه مانويل جوزيه مدرب الأهلي التاريخي أوضح "فيريرا يختلف عن جوزيه، مدرب الفريق جاء في وقت صعب ومع قائمة بها العديد من النواقص وأن ينجح في حسم الدوري وسط هذه الظروف فالأمرغير بسيط وكما يطلق عليه هو فعلا بروفسير وعلينا التعلم منه".

وعن نقاط قوته شدد "فيريرا مدرب لديه رؤية ووجهة نظر فنية وتنوع خططي يمنحنا الأفضلية، لديه تركيز شديد على التفاصيل الصغيرة التي تحسم المباريات".

ناشئ الزمالك

"لاعبي الزمالك الصاعدين كان لهم دورا مؤثرا وفيريرا منحهم الثقة اللازمة، حسام عبد المجيد لاعب مميز وعندما حصل على الثقة ظهور بالصورة المطلوبة وسجل هدف في المقاولون العرب يساوي 3 نقاط وكذلك في مباراة فاركو".

" حاول دائما منحه النصيحة وأطالبه باللعب بشكل طبيعي وتجاهل الضغوط، وكذلك باقي اللاعبين الصاعدين وهم لديهم إمكانيات كبيرة".

"بن شرقي وطارق حامد وأبوجبل كان لهم دور في الحصول على لقب الدوري وشاركوا في مباريات عديدة بالمسابقة، لكن المدير الفني خاطر ونجح".