إنبي: مصير محمود جاد غير واضح.. وعرض الأهلي لـ مصطفى شلبي شفهي

قال شريف أبو الغيط عضو مجلس إدارة إنبي إن مصير محمود جاد حارس مرمى الفريق من الانتقال للزمالك غير واضح حتى الآن.

مصطفى شلبي النادي : إنبـي محمود جاد النادي : إنبـي

وتحث عضو مجلس إدارة إنبي عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "حتى الآن لا أستطيع القول إن كان جاد سينضم للزمالك أم لا".

وواصل "جاد أكد أنه لم يوقع على عقود انتقاله للزمالك ولكنني أقرأ عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه وقع على العقد ورغم ذلك أنا أثق في لاعبي".

وأكمل "الزمالك فريق كبير وشرف لأي لاعب الانضمام له لكن لا يوجد أي اتفاق واضح حتى الآن".

وبسؤاله عن طلبات إنبي المادية للموافقة على رحيل جاد قال: "لم نحدد أي شيء حتى الآن، لكن من وجهة نظري الشخصية أنه حارس دولي وسنه صغير لذا سعره سيكون 25 مليون جنيه".

وأكمل "وإن رحل جاد لدينا عبد العزيز البلعوطي ونفاوض حارس آخر سيكون له شأن كبير وهو ليس عمرو حسام".

وبسؤاله عن مصير مدرب الفريق جورفان فييرا قال أبو الغيط: "اجتمع مع الإدارة وناقش كل إيجابيات وسلبيات الموسم وسنعلن عن كل شيء خلال 3 أو 4 أيام".

وعن سبب رفض إنبي ضم لاعبين من الأهلي والزمالك مثلما حدث مع سيراميكا كليوباترا في صفقة انتقال جون إيبوكا المنضم للأخير قال: "لأن كل لاعبي الأهلي والزمالك رواتبهم أعلى من سقف رواتبنا لذا لا نستطيع أن نتسبب في مشكلة في غرفة الملابس".

وشدد "الأهلي والزمالك لم يتقدما بأي عرض رسمي لضم إيبوكا، كان مجرد أحاديث شفهية من الوكلاء".

وكشف "المصري كذلك فاوضنا بقوة لكن أوستن أموتو راتبه أعلى من سقف راتبنا".

وبسؤاله عن مصير مصطفى شلبي من الانتقال للأهلي قال: "لا يوجد أي اتفاق حتى الآن ومجرد حديث بين الإدارتين فقط لكن لا يوجد عرض رسمي".