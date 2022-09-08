ليفاندوفسكي: دوري أبطال أوروبا مقرب إلى قلبي.. ومستعدون لمواجهة بايرن ميونيخ

أعرب روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة عن سعادته بتسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" في أولى مبارياته مع الفريق الكتالوني في دوري أبطال أوروبا.

روبرت ليفاندوفسكي النادي : برشلونة برشلونة

وتغلب برشلونة على فيكتوريا بلزن التشيكي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات عقب اللقاء: "لدي إحساس رائع، دوري أبطال أوروبا مقرب إلى قلبي، فخور جدا بأداء جميع اللاعبين".

وأضاف "سيطرنا على المباراة، وهذا الفوز كان مهما جدا بالنسبة إلينا وكان من المهم تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة".

وتابع ليفاندوفسكي "كنا نعلم أن علينا اللعب بشكل جيد في النصف الأول من الموسم، يجب أن نحافظ على تركيزنا وتسجيل الأهداف".

وشدد "نعلم أن المرحلة الحالية مهمة، وعلينا استغلالها بتحقيق الفوز في كل مباراة".

وبسؤاله عن مواجهة بايرن ميونيخ، اختتم ليفاندوفسكي تصريحاته "بالتأكيد ستكون مباراة صعبة ولكننا مستعدون".

ويحل برشلونة ضيفا على بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.