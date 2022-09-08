فان دايك: من الصعب تحديد أين هي مشكلة ليفربول
الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 00:03
كتب : FilGoal
يرى فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول أن فريقه يمر بفترة صعبة للغاية ويجب الاستمرار في محاولة التغلب على هذه الظروف.
فيرجيل فان دايك
النادي : ليفربول
وخسر ليفربول برباعية مقابل هدف في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)
وقال فان دايك عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "نعلم أننا يمكننا تغيير هذا الوضع، سنواصل المضي قدما ونستمر في المحاولة".
وأضاف "أنا أحب الأشخاص الذين ينظرون إلى الإيجابيات، ونعلم أن الأمور ستكون صعبة والموسم طويل جدا".
وأكمل "سنفعل كل ما في وسعنا لتصحيح هذا الأمر".
وأتم تصريحاته "من الصعب علي تحديد أين هي مشكلة الفريق بالظبط".
نرشح لكم
ليفاندوفسكي: دوري أبطال أوروبا مقرب إلى قلبي.. ومستعدون لمواجهة بايرن ميونيخ تشافي: ليفاندوفسكي لا يشبع لقد وقعت في حبه.. وسر ورقة فيران توريس كلوب: نابولي لعب جيدا وليفربول لم يفعل.. وأعتقد أن ولفرهامبتون لن يتوقف عن الضحك روبرتسون: نستحق الخسارة من نابولي.. وشعرت كأن لديهم لاعب إضافي ريتشارلسون ينفجر.. توتنام يفوز على مارسيليا بثنائية في دوري أبطال أوروبا ليلة اختفاء كتيبة كلوب.. نابولي يدمر ليفربول برباعية رقم قياسي نادر لـ ليفاندوفسكي بعد "الهاتريك" الأول بقميص برشلونة قبل مواجهة برشلونة.. بايرن ميونيخ يهزم إنتر بثنائية