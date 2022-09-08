فان دايك: من الصعب تحديد أين هي مشكلة ليفربول

الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 00:03

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك - ليفربول × أستون فيلا

يرى فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول أن فريقه يمر بفترة صعبة للغاية ويجب الاستمرار في محاولة التغلب على هذه الظروف.

وخسر ليفربول برباعية مقابل هدف في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)

وقال فان دايك عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "نعلم أننا يمكننا تغيير هذا الوضع، سنواصل المضي قدما ونستمر في المحاولة".

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وأضاف "أنا أحب الأشخاص الذين ينظرون إلى الإيجابيات، ونعلم أن الأمور ستكون صعبة والموسم طويل جدا".

وأكمل "سنفعل كل ما في وسعنا لتصحيح هذا الأمر".

وأتم تصريحاته "من الصعب علي تحديد أين هي مشكلة الفريق بالظبط".

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