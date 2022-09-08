الونش يرد على إمكانية اللعب في الأهلي.. دور شيكابالا مع الزمالك ونقطة تحول بسبب صلاح

الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 00:02

كتب : محمود حمدي

محمود الونش - الزمالك

كشف محمود حمدي "الونش" مدافع نادي الزمالك عن موقفه من الانتقال للنادي الأهلي حال تلقيه عرضا.

كما أثني المدافع الدولي على زميله أحمد سيد "زيزو" وكسف عن نقطة تحول في مسيرته بعد نصيحة محمد صلاح نجم ليفربول.

اللعب في الأهلي

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وقال الونش عبر "MBC" مصر: "الانتقال للنادي الأهلي؟ سعيد للغاية داخل الزمالك وجمهور النادي يدعمني بقوة، لو قررت الرحيل سيكون إلى مكان يضيف لي ويقدرني وسيكون عن طريق مجلس إدارة الزمالك".

وأضاف "اللاعب المتواجد في نادي جماهيري عليه التفكير جيدا قبل خوض أي تجربة جديدة، ويحتاج للتعامل مع أشخاص محترفة تدير مستقبله بشكل جيد والنقطة الأهم اين سيحصل على فرصة اللعب والمشاركة؟".

شيكابالا وزيزو

وعن قائد الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا" أوضح "مهما تحدثت لن أستطيع منح شيكابالا حقه، دوره كبير في احتواء اللاعبين واستقرار غرفة الملابس. اسم كبير ويجلس على مقاعد البدلاء في العديد من المباريات دون أي أزمات".

وواصل "شيكابالا كان أفضل لاعب في مصر لمدة 6 سنوات في وقت سابق، وحسم لنا العديد منى المباريات هذا الموسم، أتمنى وجوده في الزمالك أطول فترة ممكنة".

وعن زيزو شدد "سعيد جدا بتجديد عقد زيزو واستمراره مع الزمالك، هو هداف الدوري وأفضل لاعب في مصر الموسم الماضي".

بن شرقي

وعلق مدافع الزمالك على رحيل المغربي أشرف بن شرقي وقال: "بن شرقي رحل بشكل جيد لأن الأمر يتعلق بالمصداقية وتحديد الهدف مبكرا، خاصة مع تضارب مواعيد بداية الدوريات مع الدوري المصري، بن شرقي حصل على الأفضلية وكذلك أوناجم لوجودهما مع الفريق ومشاركتهما في المباريات".

ورحل بن شرقي عن صفوف الزمالك بعد 3 سنوات من انضمامه وتعاقد مع الجزيرة الإماراتي في صفقة انتقفال حر.

محمد صلاح

وعن نقطة تحول بسبب محمد صلاح أوضح "محمد صلاح لاعب نموذجي ومنحني نصيحة بضرورة العمل كثيرا في الجيم وحذرني من الاعتزال مبكرا في حال عدم الاهتمام بالعمل البدني وطالبني بالتركيز على تمارين السرعات والرشاقة وكانت نقطة تحول في مسيرتي وأفادتنيى كثيرا".

الموقف الأصعب

وتحدث لاعب الزمالك عن أصعب موقف مسيرته وكشف "في مباراة الكاميرون بنصف نهائي كأس إفريقيا تعرضت لإصابة قوية في الرأس تطلبت 10 غرز وكان علي المشاركة في المباراة النهائية وتحملت على نفسي لكن لم يُكتب لنا الفوز وخسرنا بركلات الترجيح".

ويلعب بطل الدوري المصري (الزمالك) أمام بطل الدوري السعودي (الهلال) يوم الجمعة على استاد لوسيل الذي سيحتضن بعض مباريات كأس العالم 2022 المقرر اقامتها بقطر.

وتُوج الزمالك بلقب كأس مصر 2020-2021 على حساب الأهلي قبل أن يحقق لقب الدوري عن موسم 2021-2022.

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