تشافي: ليفاندوفسكي لا يشبع لقد وقعت في حبه.. وسر ورقة فيران توريس

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 23:51

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز - برشلونة

أشاد تشافي هيرنانديز المدير الفني بمهاجم الفريق روبرت ليفاندوفسكي عقب تسجيله لهاتريك في انتصار البلوجرانا على فيكتوريا بلزن.

واكتسح برشلونة منافسه فيكتوريا بلزن بخمسة أهداف لهدف اليوم الأربعاء في ملعب كامب نو في أولى جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وتحدث تشافي عقب المباراة قائلا: "انتهى المديح، لقد سجل هاتريك لكن انظر لعمله خلال المباراة يا له من أداء".

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وواصل "ليفاندوفسكي لا يشبع هو يلعب ويجعل الفريق يلعب ويعرف ما يحدث ويقرأ المساحة كاملة لقد وقعت في حبه".

وأكمل "صنعنا العديد من الفرص وكان عثمان ديمبيلي جيدا ورغم انزعاجنا من الهدف الذي استقبلناه إلا أننا كنا متفوقين في كل شيء".

وشدد "الهدف الذي استقبلناه كان من خطأ منا وعلينا تحسين تلك الجزئية".

وفي المؤتمر الصحفي تحدث مدرب برشلونة قائلا: "بداية رائعة لكن الطريق مازال طويلا وأكثر ما أعجبني هو عدم خسارة الكرة لتأتي هجمات مرتدة علينا وكنا نجعل الكرة تدور سريعا وخلقنا العديد من الفرص فعندما نسدد 20 مرة فهذا يعني أننا أقرب للفوز".

وبسؤاله عن الورقة التي أرسلها لفيران توريس في الملعب قال: "أحيانا تجري تبديلات ولم يكن هناك الوقت لشرح بعض الأمور لذا الورقة كانت لشرح مركزه في الملعب".

وأردف تشافي "من المبكر القول بإن برشلونة عاد أنه مجرد انتصار ولعبنا على أرضنا ويجب أن نواصل العمل".

وأشاد تشافي بليفاندوفسكي مجددا وقال: "هو وكريم بنزيمة أفضل مهاجمين في أوروبا وهناك كذلك إرلينج هالاند لذا من الصعب المقارنة".

وبسؤاله عن ليونيل ميسي قائد الفريق السابق ونجمه التاريخي ولاعب باريس سان جيرمان الحالي قال: "الحزن على رحيل أفضل لاعب في التاريخ لن ينتهي أبدا لأن كل ما قدمه لبرشلونة كان استثنائيا، للأسف انتهى الأمر وهناك لاعبين آخرين مدعوون لإحداث الفارق لكن الأمر لن يكون سهلا".

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