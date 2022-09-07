كلوب: نابولي لعب جيدا وليفربول لم يفعل.. وأعتقد أن ولفرهامبتون لن يتوقف عن الضحك

يرى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن نابولي لعب جيدا لذلك استحق الفوز عكس فريقه الذي لم يلعب بنفس الصورة.

وتغلب نابولي على ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويثق كلوب أنه بحاجة إلى وقت للتفكير في الأمر من أجل حل ما يواجهه ليفربول في الفترة الحالية.

وقال كلوب عبر قناة بي تي سبورتس: "نابولي لعب مباراة جيدة ونحن لم نفعل، هذا هو التفسير الأول للنتيجة".

وأضاف "لم يحدث اندماج بين الدفاع والهجوم حتى شارك تياجو، لا يمكنني تذكر موقف واحد للضغط المضاد".

وشدد كلوب "يبدو أننا بحاجة إلى إعادة بناء أنفسنا، هناك الكثير من الأشياء نفتقر إليها".

وأوضح "لم نعمل كفريق في المباراة، الأمر لا علاقة له بأشخاص معينة أو ما شابه".

وكشف كلوب "إنها مسؤوليتي، أنا بحاجة إلى وقت للتفكير في الأمر وبعض الأشياء واضحة بالفعل ولكنه عملي لاكتشاف ذلك".

وفي ختام تصريحات كلوب بسؤاله عن مواجهة ولفرهامبتون أجاب "بعد ثلاثة أيام نواجههم، وأعتقد أنهم إذا شاهدوا مباراتنا ضد نابولي لن يمكنهم التوقف عن الضحك".

ويستضيف ليفربول فريق ولفرهامبتون يوم السبت ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ويقع ليفربول في المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا رفقة أندية نابولي وأياكس ورينجرز.

ويلعب ليفربول مباراته المقبلة في دوري أبطال أوروبا أمام أياكس يوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.