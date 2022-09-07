الونش يكشف عن رسالته لـ زيزو بعد التجديد مباشرة.. ودور شيكابالا مع الفريق

كشف محمود حمدي "الونش" عن رسالته إلى أحمد سيد "زيزو" فور التجديد لنادي الزمالك.

وقال الونش عبر قناة MBC MASR: "فور أن شاهدت صورة تجديد زيزو، أرسلت له رسالة بسعادتي لاستمراره، وقلت له إن مهما قلت لن أوفيه حقه على دوره في الدوري الماضي. هو أفضل لاعب في مصر بالوقت الحالي".

وعن محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق، قال الونش "مهما قلت، لن أستطيع منح شيكابالا حقه، دوره كبير في احتواء اللاعبين واستقرار غرفة الملابس".

وأضاف "اسم كبير ويجلس على مقاعد البدلاء في العديد من المباريات دون أي أزمات".

مدافع الزمالك أتبع "شيكابالا كان أفضل لاعب في مصر لمدة 6 سنوات في وقت سابق، وحسم لنا العديد منى المباريات هذا الموسم، أتمنى وجوده في الزمالك أطول فترة ممكنة".

ووصلت بعثة الزمالك إلى قطر عصر اليوم الأربعاء، وذلك لمواجهة الهلال السعودي يوم الجمعة المقبلة في بطولة كأس لوسيل بمناسبة افتتاح استاد لوسيل الذي سيستضيف نهائي كأس العالم 2022.

كان الزمالك قد حسم لقب الدوري المصري للمرة الـ14 في تاريخه، والثانية على التوالي. الأمر الذي جعل الزمالك يشارك في كأس لوسيل ممثلا عن مصر.