روبرتسون: نستحق الخسارة من نابولي.. وشعرت كأن لديهم لاعب إضافي

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 23:31

كتب : FilGoal

أندي روبيرتسون - ليفربول

اعترف أندرو روبرتسون ظهير أيسر ليفربول أن فريقه يستحق الهزيمة الثقيلة أمام نابولي.

وخسر ليفربول أمام نابولي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال روبرتسون لقناة بي تي سبورتس: "خسرنا 4-1 ونستحق تلك النتيجة".

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وأضاف "كانت خطوطنا مفتوحة ولذلك وجد نابولي الكثير من المساحات".

وأوضح روبرتسون "شعرت وكأن نابولي لديه لاعب إضافي، لا أعتقد أننا كنا قريبين من بعضنا البعض عند الضغط على الكرة".

وكشف ظهير ليفربول "كان هناك الكثير من المساحات لصالح نابولي بسبب الركض نحونا وتمرير الكرة إلى الخلف مما تسبب في مشاكل لدفاع الفريق".

واختتم روبرتسون تصريحاته "يجب أن نعود إلى الأساسيات وأن نكون مضغوطين لتقديم أداء أفضل في المباريات المقبلة".

ويستضيف ليفربول فريق ولفرهامبتون يوم السبت ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

أما في دوري أبطال أوروبا فيلعب ليفربول في الجولة الثانية أمام أياكس يوم الثلاثاء.

ليفربول نابولي دوري أبطال أوروبا روبيرتسون
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