مران الزمالك الأول في قطر – لمسة سريعة للكرة في مباراة الـ14 لاعبا استعدادا لـ الهلال

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 23:07

كتب : إبراهيم رمضان

جوسفالدو فيريرا - الزمالك

خاض الزمالك مرانه الأول في قطر اليوم الخميس استعدادا للقاء الهلال السعودي الجمعة المقبلة في كأس سوبر لوسيل.

وأقيم المران في ملعب الإرسال بمنطقة الدفنة وهو أحد الملاعب المخصصة للتدريبات في كأس العالم 2022.

وشارك في المران جميع اللاعبين إذ أنه بدأ بعمليات الإحماء وتم تقسيمهم لثلاث مجموعات للعب الكرة من لمسة واحدة.

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وخصص جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك تقسيمة بين اللاعبين في منتصف الملعب بمشاركة 14 لاعبا ضم كل فريق سبعة لاعبين وحرس المرمى محمد نديم والسيد عطية.

وشارك الوافدان الجديدان على صفوف الزمالك زكريا الوردي وإبراهيما نداي في المران بشكل كامل.

ووجه فيريرا بعض التعليمات الفنية لأحمد سيد "زيزو" وسيف الجزيري لتنفيذها خلال المباراة.

واستقبل جمهور الزمالك اللاعبين وطالبوهم بتحقيق لقب السوبر.

الزمالك الهلال كأس سوبر لوسيل
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