ريتشارلسون ينفجر.. توتنام يفوز على مارسيليا بثنائية في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 23:05

كتب : FilGoal

ريتشارلسون في مباراة توتنام ومارسيليا

قاد ريتشارلسون نايه توتنام لتحقيق أول 3 نقاط في دوري أبطال أوروبا.

وفاز توتنام على مارسيليا بهدفين دون رد ضمن الجولة الأولى من المسابقة.

وسجل ريتشارلسون ثنائية توتنام في شباك مارسيليا في المباراة التي أقيمت على ملعب النادي اللندني.

ريتشارلسون سجل للمباراة الأولى بقميص توتنام منذ انضمامه خلال هذا الصيف قادما من إيفرتون.

أحداث المباراة

بدأ توتنام المباراة بضغط هجومي على مرمى مارسيليا عن طريق الثلاثي هاري كين وسون هيونج مين وريتشالسون.

وحصل شانسيل مبيمبا لاعب مارسليا على البطاقة الحمراء في الدقيقة 48 ليمنح توتنام افضلية الزيادة العددية خلال الوقت المتبقي.

وسجل ريتشارلسون الهدف الأول لتوتنام عند الدقيقة 76 بعد تمريرة إيفان بريسيتش.

5 دقائق فقط كانت كافية ليسجل ريتشارلسون الهدف الثاني لتوتنام وثاني أهدافه بقميص النادي اللندني.

وكاد مات دوهيرتي ان يسجل الهدف الثالث لتوتنام لكن دفاع مارسيليا أبعد الكرة في اللحظات الأخيرة.

توتنام رفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة خلف سبورتنج لشبونة الفائز على آينتراخت فرانكفورت بثلاثية.

ريتشارلسون توتنام مارسيليا
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