قبل مواجهة برشلونة.. بايرن ميونيخ يهزم إنتر بثنائية

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 22:55

كتب : FilGoal

ليروي ساني - بايرن ميونيخ ضد إنتر

تغلب بايرن ميونيخ بهدفين دون مقابل على إنتر ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، قبل مواجهة برشلونة في الجولة المقبلة.

وسجل ليروي ساني هدف بايرن ميونيخ الأول في الدقيقة 25 بصناعة رائعة من جوشوا كيميتش، قبل أن يضيف دانيلو دي أمبروسيو الثاني في الدقيقة 66 بالخطأ في مرماه.

ويتقاسم بايرن ميونيخ صدارة المجموعة مع برشلونة، لكن يتفوق الفريق الكتالوني بفارق الأهداف.

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وانطلق اللقاء بضغط أوي من بايرن ميونيخ على إنتر أصحاب الأرض بحثا عن التسجيل المبكر.

وباغت كيميتش دفاعات إنتر بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الثالثة ولكن تصدى أونانا بنجاح.

وأهدر مولر هدفا محققا في الدقيقة التاسعة من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها أونانا مجددا.

وحاصر لاعبو بايرن ميونيخ فريق إنتر في وسط ملعبه دون خطورة تذكر لأصحاب الأرض على مرمى مانويل نوير.

وأهدر مولر هدفا جديدا في الدقيقة 23 بتسديدة رائعة ولكن تألق أونانا وحولها إلى ركنية.

وترجم ليروي ساني سيطرة بايرن ميونيخ بهدف أول في الدقيقة 25 بعد استقبال تمريرة رائعة من كيميتش وراوغ ساني، أونانا حارس المرمى وسددها داخل الشباك.

وكاد بايرن ميونيخ أن يسجل الثاني في الدقيقة 37 بتسديدة رائعة من ألفونسو ديفيز من خارج منطقة الجزاء ولكن تألق أونانا وأبعدها عن مرماه.

وبدأ إنتر الشوط الثاني بصورة مغايرة بحثا عن هدف التعادل وكاد إدين دجيكو أن يسجل في الدقيقة 50 ولكن مانويل نوير أنقذ مرماه ببراعة.

وطالب لاعبو بايرن ميونيخ بركلة جزاء في الدقيقة 63 بسبب لمسة يد على مدافع إنتر ولكن طالب حكم اللقاء باستئناف اللعب.

ونجح بايرن ميونيخ من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 66 بعد تسديدة من ساني تخطت أونانا ولكن ارتطمت الكرة بدي أمبروسيو وسكنت شباك إنتر.

ودفع سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر بأربع تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 72 بنزول كل من خوان كوريا وماتيا دارميان وديماركو ودي فيرجي بدلا من إدين دجيكو ودومفريس وباستوني وميلان سكرينيار.

أما على الجانب الآخر ففضل بايرن ميونيخ إراحة كل من ماتياس دي ليخت وكيسنجي كومان ونزول كل من سيرجي جنابري ودايوت أوباميكانو.

وهدأ اللقاء في الربع ساعة الأخيرة، إذ حافظ بايرن ميونيخ على تقدمه بهدفين وسط محاولات على استياء دون خطورة على مرمى نوير.

ويستضيف بايرن ميونيخ فريق برشلونة مساء الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

رقم نوير

حقق مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ رقما مميزا بالحفاظ على نظافة شباكه للمباراة 52 في تاريخ مسيرته بدوري أبطال أوروبا.

وعادل نوير رقم جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس السابق وتقاسم معه المركز الثاني.

ويتفوق على الثنائي، إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد بالحفاظ على نظافة شباكه في دوري أبطال أوروبا في 59 مباراة.

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