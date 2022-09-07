الهاتريك الأول.. ليفاندوفسكي يقود برشلونة لسحق فيكتوريا بلزن بخماسية وصدارة من بايرن

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 22:54

كتب : عمرو عبد المنعم

برشلونة ضد فيكتوريا بلزن

قاد روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة فريقه لفوز عريض على فيكتوريا بلزن التشيكي في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا بخمسة أهداف مقابل هدف.

وتألق ليفاندوفسكي وسجل 3 أهداف "هاتريك" لأول مرة مع برشلونة، في فوز فريقه على فيكتوريا بلزن.

واقتنص برشلونة صدارة المجموعة مبكرا متفوقا على بايرن مونيخ الذي فاز على إنتر ميلان بهدفين دون رد.

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وصف المباراة

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تقدم برشلونة عن طريق فرانك كيسي في الدقيقة 13 بضربة رأسية بمتابعة لرأسية أخرى من جويل كوندي، ليضع الكرة في الشباك.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لفيكتوريا بلزن في الدقيقة 23 بعد خطأ على أندرياس كريستينسن.

لكن الحكم عاد لمراجعة اللعبة في الفيديو وقرر إلغاء ركلة الجزاء.

وأضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 34 بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء ذهبت على يسار الحارس.

الفريق التشيكي سجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 43 بضربة رأسية من سيكورا.

وأبى ليفاندوفسكي أن ينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة، ليسجل الهدف الثاني له والثالث لبرشلونة في الدقيقة 46 بضربة رأسية من داخل منطقة الجزاء.

لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بثلاثية مقابل هدف.

واستمر تألق ليفاندوفسكي في الشوط الثاني وسجل الهدف الثالث له والرابع لبرشلونة في الدقيقة 67 بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء.

وأكمل فيران توريس خماسية برشلونة في الدقيقة 71 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ومباشرة للكرة بعد تمريرة طويلة من عثمان ديمبيلي.

واستحوذ برشلونة على الكرة في الوقت المتبقي من المباراة واستمرت محاولاته على مرمى الفريق التشيكي ولكن لم تتغير النتيجة.

لتنتهي المباراة بفوز برشلونة بخماسية، وتصدر الفريق الإسباني للمجموعة الثالثة.

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