تشاتشيتش لـ في الجول: الفوز على تشيلسي الأفضل في تاريخ دينامو زغرب.. وما حدث مع توخيل طبيعي

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 22:16

كتب : حامد وجدي

أنتي تشاتشيتش مدرب بيراميدز أمام الأهلي

وصف أنتي تشاتشيتش المدير الفني الحالي لدينامو زغرب والأسبق لبيراميدز الفوز على تشيلسي في دوري أبطال أوروبا الأفضل في تاريخ النادي الكرواتي.

وكان دينامو زغرب فاز على تشيلسي أمس الثلاثاء بهدف دون رد في أولى جولات دوري أبطال أوروبا في ملعب ماكسيمير ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وتحدث تشاتشيتش لـFilGoal.com قائلا: "مازلت أعتقد أن تشيلسي وميلان هما المرشحان الأبرز للتأهل لدور الـ16 من المجموعة".

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وواصل "حققنا نتيجة عظيمة ولكن بعد حصد النقاط الثلاث سنسعى جاهدين للحصول على فرصتنا ونتمنى أن نظل في البطولة بحلول فصل الربيع المقبل".

ويلعب دينامو زغرب في المجموعة بجوار تشيلسي وميلان وسالزبورج.

وواصل مدرب بيراميدز الأسبق حديثه "هذه مجموعة جيدة من اللاعبين، ولكننا كما قلت لسنا مرشحين ولكن في كل مباراة سنبذل أقصى ما لدينا لتحقيق نتيجة إيجابية".

وعن الفوز على تشيلسي أوضح "استطعنا البحث عن حلول لمواجهة تشيلسي وهذا أعظم انتصار في تاريخ النادي وثلاث نقاط هامة في بداية مشوارنا بالبطولة أمام فريق كبير مثل تشيلسي".

وأردف "بالنظر لتصنيف الأندية وأن تشيلسي وميلان من الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا فالأداء والنتيجة ضدهم لم يكن متوقعا".

وعن إقالة توماس توخيل مدرب تشيلسي عقب الهزيمة قال تشاتشيتش: "هذا جزء من وظيفة التدريب ويجب أن نتعايش مع الأمر خلال مسيرتنا، توخيل مدرب متميز وأثق أنه قريبا سيكون على رأس ناد آخر".

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