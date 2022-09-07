الـ 20.. نوتتنجهام يعيد سيرج أورييه للدوري الإنجليزي

أتم نوتنجهام فورست إجراءات التعاقد مع الإيفواري سيرج أورييه في صفقة انتقال حر.

وأعلن نوتنجهام فورست التعاقد مع أورييه ليتمم الصفقة رقم 20 هذا الصيف.

صاحب الـ 29 عاما لعب الموسم المنصرم مع فياريال وشارك خلال 24 مباراة وصنع هدفين.

We are delighted to announce the signing of Serge Aurier, subject to Visa approval. ✍️#NFFC | #PL — Nottingham Forest FC (@NFFC) September 7, 2022

الظهير الأيمن سبق له اللعب مع لانس وتولوز وباريس سان جيرمان ، وفاز بثمانية ألقاب بما في ذلك لقبان للدوري الفرنسي مع النادي الباريسي.

وانضم أورييه إلى توتنهام هوتسبير في عام 2017 ، حيث أمضى أربع سنوات وشارك خلال 110 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 17.

وعلى المستوى الدولي خاض أورييه 81 مباراة دولية مع منتخب ساحل العاج، حيث خاض مباراته الدولية الأولى ضد غامبيا في يونيو 2013 وفاز بكأس الأمم الأفريقية في عام 2015.