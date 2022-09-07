خبر في الجول - سفير مصر في هولندا يتدخل لحل أزمة تأشيرات لاعبي الأهلي

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 21:27

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - إنبي

اقتربت أزمة تأخر استخراج تأشيرات السفر إلى أوروبا لبعض لاعبي الأهلي من الانتهاء، وذلك تمهيدا للتوجه إلى هولندا لخوض المعسكر التحضيري للموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن حاتم عبد القادر السفير المصري في هولندا تدخل لحل أزمة استخراج التأشيرات الخاصة بلاعبي الأهلي الشباب.

ويتواجد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي في هولندا في الوقت الحالي لتفقد كافة ترتيبات معسكر الفريق الأحمر هناك.

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ويضع الأهلي الرتوش الأخيرة في إجراءات سفر لاعبيه إلى معسكر التحضير للموسم الجديد في هولندا.

وسيبدأ معسكر الأهلي من 18 إلى 28 سبتمبر في مدينة إيندهوفن وسيصلها الفريق الأحمر عقب نزوله في مطار مدينة دوسلدورف الألمانية القريبة من الحدود الهولندية.

الأهلي سيخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الأولى الأولى ستكون ضد بي إس في إيندهوفن يوم 21 سبتمبر والثانية يوم 25 أمام أحد فريقي ألكامار أو إكسليسيور.

الأهلي سيد عبد الحفيظ
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