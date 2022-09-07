برباعية والآخر بثلاثية.. أياكس وسبورتينج لشبونة يفتتحا أبطال أوروبا بفوز عريض

حقق أياكس أمسترادم فوزا عريضا على جلاسكو رينجرز في افتتاحية مشواره في دوري أبطال أوروبا.

وفاز أياكس برباعية دون رد أمام رينجرز ضمن منافسات المجموعة الأولى في دور المجموعات من المسابقة.

وافتتح إدسون ألفاريز نتيجة المباراة عند الدقيقة 17 بعد ركنية من بيرجيس. سددها ألفاريز في الجانب الأيسر من المرمى.

وضاعف ستيفن بيرجيس النتيجة عند الدقيقة 32 بعد تسديدة قوية باغتت حارس رينجرز وسكنت الشباك.

ووسع محمد كودوس الفارق بعد دقيقة واحدة فقط بعد مجهود فردي رائع لتسكن الكرة الجانب الأيمن من الشباك.

وحسم ستيفن بيرجوين النتيجة في الدقيقة 80 بعد خطأ دفاعي استغله وسدد الكرة في الشباك.

ليحصد أياكس أول ثلاث نقاط في دور المجموعات في انتظار المباراة الأخرى بين نابولي وليفربول.

وفي مباراة آخرى، أقيمت للمجموعة الرابعة بين سبورتينج لشوبة وآينتراخت فرانكفورت والتي انتهت بفوز الفريق البرتغالي بثلاثية.

وسجل ثلاثية سبورتينج: ماركوس إدورادز وفرانشيسكو ترينشاو ونونو سانتوس.

ليحصد سبورتينج لشبونة أول ثلاث نقاط في المجموعة الرابعة في انتظار مواجهة توتنام ومارسيليا.