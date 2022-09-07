برباعية والآخر بثلاثية.. أياكس وسبورتينج لشبونة يفتتحا أبطال أوروبا بفوز عريض

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 20:51

كتب : FilGoal

أياكس - رينجرز

حقق أياكس أمسترادم فوزا عريضا على جلاسكو رينجرز في افتتاحية مشواره في دوري أبطال أوروبا.

وفاز أياكس برباعية دون رد أمام رينجرز ضمن منافسات المجموعة الأولى في دور المجموعات من المسابقة.

وافتتح إدسون ألفاريز نتيجة المباراة عند الدقيقة 17 بعد ركنية من بيرجيس. سددها ألفاريز في الجانب الأيسر من المرمى.

وضاعف ستيفن بيرجيس النتيجة عند الدقيقة 32 بعد تسديدة قوية باغتت حارس رينجرز وسكنت الشباك.

ووسع محمد كودوس الفارق بعد دقيقة واحدة فقط بعد مجهود فردي رائع لتسكن الكرة الجانب الأيمن من الشباك.

وحسم ستيفن بيرجوين النتيجة في الدقيقة 80 بعد خطأ دفاعي استغله وسدد الكرة في الشباك.

ليحصد أياكس أول ثلاث نقاط في دور المجموعات في انتظار المباراة الأخرى بين نابولي وليفربول.

وفي مباراة آخرى، أقيمت للمجموعة الرابعة بين سبورتينج لشوبة وآينتراخت فرانكفورت والتي انتهت بفوز الفريق البرتغالي بثلاثية.

وسجل ثلاثية سبورتينج: ماركوس إدورادز وفرانشيسكو ترينشاو ونونو سانتوس.

ليحصد سبورتينج لشبونة أول ثلاث نقاط في المجموعة الرابعة في انتظار مواجهة توتنام ومارسيليا.

أياكس رينجرز فرانكفورت سبورتينج لشبونة
نرشح لكم
مباشر دوري الأبطال - برشلونة (0)-(0) فيكتوريا بلزن.. انطلاق المباراة مباشر دوري الأبطال – نابولي (0) - (0) ليفربول.. الحظ يمنع أوسيمين من هدف محقق مباشر دوري الأبطال - إنتر (0)-(0) بايرن ميونيخ.. تسديدة أولى قوية تقرير: خواكين يقترح الاعتزال لإنقاذ أزمة بيتيس الاقتصادية وتسجيل اللاعبين تشكيل برشلونة - كيسي ودي يونج أساسيان أمام فيكتوريا بلزن.. وفاتي في الهجوم التشكيل - لوتارو يقود هجوم إنتر.. وبايرن بالقوة الضاربة في قمة دوري الأبطال تشكيل ليفربول - محمد صلاح أساسي أمام نابولي.. وعودة النجوم على مقاعد البدلاء بيلد: بسبب رونالدو.. الكشف عن السبب الرئيسي وراء إقالة توخيل
أخر الأخبار
برباعية والآخر بثلاثية.. أياكس وسبورتينج لشبونة يفتتحا أبطال أوروبا بفوز عريض 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر دوري الأبطال - برشلونة (0)-(0) فيكتوريا بلزن.. انطلاق المباراة 27 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر دوري الأبطال – نابولي (0) - (0) ليفربول.. الحظ يمنع أوسيمين من هدف محقق 31 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر دوري الأبطال - إنتر (0)-(0) بايرن ميونيخ.. تسديدة أولى قوية 38 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تقرير: خواكين يقترح الاعتزال لإنقاذ أزمة بيتيس الاقتصادية وتسجيل اللاعبين 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب الأهلي – مكتشف بودولسكي والصدق فلسفته.. من هو مارسيل كولر المرشح للفريق الأحمر ساعة | الكرة المصرية
تشكيل برشلونة - كيسي ودي يونج أساسيان أمام فيكتوريا بلزن.. وفاتي في الهجوم ساعة | دوري أبطال أوروبا
التشكيل - لوتارو يقود هجوم إنتر.. وبايرن بالقوة الضاربة في قمة دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف سوق الانتقالات - أوباميانج وبيليرين.. تعرف على أبرز ما حدث في اليوم الأخير من الميركاتو 2 سيراميكا كليوباترا يكشف لـ في الجول ثلاثي الأهلي المنضم مقابل شادي حسين وميسي 3 في الجول يكشف جديد مفاوضات مدرب الأهلي 4 مرتضى: إذا انتقل بوبو إلى الأهلي سأترك رئاسة الزمالك.. وسبب تغير خريطة الصفقات