تشكيل برشلونة - كيسي ودي يونج أساسيان أمام فيكتوريا بلزن.. وفاتي في الهجوم
الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 20:00
كتب : FilGoal
يبدأ تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة بالثنائي فرانك كيسي وفرينكي دي يونج أساسيان في خط الوسط أمام فيكتوريا بلزن.
فرينكي دي يونج
النادي : برشلونة
ويستضيف برشلونة فريق فيكتوريا بلزن التشيكي ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.
ويجاور أنسو فاتي كل من روبرت ليفاندوفسكي وعثمان ديمبيلي في هجوم برشلونة.
وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:
حراسة المرمى: تير شتيجن
الدفاع: خوردي ألبا - جول كوندي - أندرياس كريستنسن - سيرجي روبيرتو
الوسط: فرانك كيسي - فرينكي دي يونج - بيدري
الهجوم: عثمان ديمبيلي - أنسو فاتي - روبرت ليفاندوفسكي
ويقع برشلونة في المجموعة الثالثة بجوار أندية بايرن ميونيخ وإنتر وفيكتوريا بلزن.
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