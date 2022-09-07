تشكيل برشلونة - كيسي ودي يونج أساسيان أمام فيكتوريا بلزن.. وفاتي في الهجوم

يبدأ تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة بالثنائي فرانك كيسي وفرينكي دي يونج أساسيان في خط الوسط أمام فيكتوريا بلزن.

ويستضيف برشلونة فريق فيكتوريا بلزن التشيكي ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويجاور أنسو فاتي كل من روبرت ليفاندوفسكي وعثمان ديمبيلي في هجوم برشلونة.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: خوردي ألبا - جول كوندي - أندرياس كريستنسن - سيرجي روبيرتو

الوسط: فرانك كيسي - فرينكي دي يونج - بيدري

الهجوم: عثمان ديمبيلي - أنسو فاتي - روبرت ليفاندوفسكي

ويقع برشلونة في المجموعة الثالثة بجوار أندية بايرن ميونيخ وإنتر وفيكتوريا بلزن.