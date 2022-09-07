التشكيل - لوتارو يقود هجوم إنتر.. وبايرن بالقوة الضاربة في قمة دوري الأبطال

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 19:55

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر

يقود لوتارو مارتينيز هجوم فريقه إنتر ميلان أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب إنتر ميلان ضد بايرن في الجولة الأولى لمجموعات دوري الأبطال، في المباراة التي تقام في إيطاليا.

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالآتي:

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المرمى: أندري أونانا

الدفاع: دي أمبروزو – ميلان سكرينار – باستوني

الوسط: دومفريس – هينريك مخيتاريان – مارسيلو بروزوفيتش – تشالهان أوغلو – جوسينس

الهجوم: لوتارو مارتينيز – إدين دزيكو

بينما يدخل بايرن ميونيخ المباراة بالقوة الضاربة، وجاء تشكيله كالآتي:

المرمى: مانويل نوير

الدفاع: بنجامين بافارد – ماتياس دي ليخت – لوكاس هيرنانديز - ألفونسو دايفز

الوسط: جوشوا كيميتش – سابيتزير – توماس مولر

الهجوم: كينجيسلي كومان – ساديو ماني – ليروي ساني

ويقع بايرن وإنتر في المجموعة الثالثة رفقة برشلونة الإسباني وفيكتوريا بلزن التشيكي.

بايرن ميونيخ إنتر ميلان دوري أبطال أوروبا
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