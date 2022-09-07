تشكيل ليفربول - محمد صلاح أساسي أمام نابولي.. وعودة النجوم على مقاعد البدلاء

يبدأ محمد صلاح بشكل اساسي مع ليفربول أمام نابولي بينما يجلس داروين نونيز على مقاعد البدلاء.

ويحل ليفربول ضيفا على نابولي ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويأتي الثنائي محمد صلاح ولويس دياز في هجوم ليفربول ضد نابولي.

كما عاد تياجو ألكانتارا لمقاعد بدلاء ليفربول وأيضا جويل ماتيب، وكذلك يستمر تواجد ديوجو جوتا.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون

الوسط: فابينو - جيمس ميلنر -هارفي إليوت

الهجوم: محمد صلاح - روبرتو فيرمينو - لويس دياز

بينما تشكيل نابولي كالآتي:

حراسة المرمى: أليكس ميريت

الدفاع: ماتياس أوليفيرا - كيم مين جاي - أمير رحماني - جيوفاني دي لورينزو

الوسط: فرانك زامبو - ستانيسلاف لوبوتكا - بيوتر زيلينسكي - ماتيو بوليتانو - كيفتشا كفاراتشخيليا

الهجوم: فيكتور أوسيمين

ويقع ليفربول في المجموعة الأولى رفقة أندية نابولي وأياكس ورينجرز.

وتختتم اليوم الأربعاء منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأبطال.