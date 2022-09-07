كرة سلة - رقم قياسي.. لوكا دونشيتش ثاني أكثر لاعب تسجيلا في مباراة باليورو

أصبح لوكا دونشيتش نجم دالاس مافريكس الأمريكي ومنتخب سلوفينيا ثاني أكثر لاعب تسجيل للنقاط في مباراة واحدة بتاريخ بطولات كأس الأمم الأوروبية لكرة السلة.

وقاد لوكا دونشيتش منتخب بلاده سلوفينيا للفوز على فرنسا في دور المجموعات للبطولة المقامة في مجموعة من الدول الأوروبية بنتيجة 88-82.

وسجل دونشيتش 47 نقطة في المباراة، ليصبح ثاني أكثر لاعب في التاريخ تسجيلا بمباراة واحدة في البطولة بعد البلجيكي إيدي تيراس الذي سجل 63 نقطة.

ويحمل منتخب سلوفينيا لقب يورو كرة السلة، بعدما فاز بآخر بطولة في 2017 بقيادة لوكا دونشيتش.

وتقام البطولة الحالية في كل من جورجيا والتشيك وألمانيا وإيطاليا.