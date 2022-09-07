بيلد: بسبب رونالدو.. الكشف عن السبب الرئيسي وراء إقالة توخيل

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية الحقيقة وراء إقالة توماس توخيل المدير الفني لـ تشيلسي اليوم الأربعاء.

كريستيانو رونالدو النادي : مانشستر يونايتد تشيلسي

وأعلن تشيلسي إنهاء تعاقده مع مدربه الألماني توماس توخيل بعد الخسارة الأخيرة أمام دينامو زغرب في بداية دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بهدف دون رد.

تود بويلي مالك تشيلسي الجديد تولى مسؤولية الإدارة منذ 100 يوم فقط وكانت تلك المدة كافية لإصدار قرار الإقالة.

وبحسب "بيلد" فإن رفض توخيل ضم كريستيانو رونالدو في الفريق أساء العلاقة بين بويلي وتوخيل بعدما رأي الأخير أن قدومه إلى الفريق سوف يدمر الروح داخل غرفة الملابس.

صحيفة "ذا أثليتك" في يونيو الماضي كشفت عن وجود اجتماع قد حدث بين تود بويلي مالك تشيلسي والقائم بأعمال التعاقدات بشكل مؤقت مع خورجي مينديز وكيل اللاعبين ومن ضمن وكلائه كريستيانو رونالدو.

المحادثات توقفت عند نقطة ما ولم يتم تحديد السبب الذي يبدو أنه ظهر الآن بحسب "بيلد" هو عدم رغبة توخيل في قدوم المهاجم البرتغالي.

في النهاية، استقر رونالدو على البقاء مع مانشستر يونايتد، ولم يشارك صاروخ ماديرا حتى الآن مع الشياطين الحمر لمدة 90 دقيقة سوى في مباراة وحيدة أمام بيرنتفورد والتي خسر فيها الفريق بنتيجة 4-0.

وتولى توخيل تدريب تشيلسي في يناير 2021، ليفوز مع البلوز بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وقاد المدرب البالغ من العمر 49 عاما تدريب تشيلسي في 99 مباراة، حقق خلالها 62 انتصارا و19 تعادلا وتلقى 18 خسارة.

وسجل تشيلسي تحت قيادته 196 هدفا واستقبل 105.