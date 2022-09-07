اسكواش - تأهل طارق مؤمن.. وثلاثي مصري في ربع نهائي قطر كلاسيك

تأهل طارق مؤمن إلى ربع نهائي بطولة قطر كلاسيك لرجال الاسكواش.

وتغلب طارق مؤمن على مواطنه يحيى النوساني بثلاثة أشواط دون مقابل في مباراة استغرقت 23 دقيقة.

وبات مؤمن ثالث المصريين المتأهلين إلى ربع نهائي بطولة قطر كلاسيك أولى البطولات الكبرى في الموسم الجديد.

وشهدت البطولة مفاجآتين كبيرتين بخروج كل من علي فرج والنيوزلاندي بول كول مبكرا.

وتقام منافسات ربع النهائي غدا الخميس كالآتي:

طارق مؤمن × البيروفي دييجو إلياس (5 مساء)

مروان الشوربجي × مصطفى عسل (6:30 مساء)

وكان البيروفي دييجو إلياس آخر المتوجي بلقب قطر كلاسيك وكان ذلك العام الماضي على حساب النيوزلاندي بول كول.

وحقق علي فرج اللقب مرتين من قبل عامي 2018 و 2020.

بينما أكثر المتوجين باللقب تحت العلم المصري كان محمد الشوربجي الذي فاز بالبطولة ثلاث مرات من قبل، وكان ذلك قبل أن يلعب تحت العلم الإنجليزي.