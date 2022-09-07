مصدر من الأهلي لـ في الجول: كولر ضمن المرشحين لتدريب الفريق والمفاوضات معه مستمرة

دخل المدرب السويسري مارسيل كولر ضمن دائرة المرشحين لتولي تدريب الأهلي في الفترة المقبلة.

وذكر مصدر مسؤول من الأهلي لـFilGoal.com: "مارسيل كولر أحد المرشحين لتدريب الفريق وهناك مفاوضات معه في الوقت الحالي".

وأضاف "بصفة عامة خلال الأيام المقبلة ستتضح الكثير من التفاصيل الخاصة بملف المدرب الجديد للفريق".

وأردف "الاجتماعات مستمرة للجنة التخطيط مع محمود الخطيب رئيس النادي وحسام غالي عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات، رغم ظروف وفاة والده".

وأتم تصريحاته "الأهلي يركز الآن على إبرام صفقات قوية للاعبين أجانب، ومحاولة استغلال قاعدة قيد 3 محترفين تحت السن".

وكان تقرير سويسري كشف أن كولر ضمن المرشحين لتدريب الأهلي.(طالع التفاصيل)

مارسيل كولر

كولر (61 عامًا) قضى مسيرته بأكملها كلاعب في نادي جراسهوبرز، وفاز معه بالدوري السويسري 7 مرات، كما يمتلك 53 مباراة دولية مع سويسرا وشارك في يورو 1996.

كمدرب، تولى كولر مهمة تدريب فيل، وسانت جالين، وجراسهوبرز، وكولن الألماني، وبوخوم الألماني، ومنتخب النمسا، وبازل.

ولم يرتبط كولر بأي نادٍ منذ رحيله عن بازل في 2020، وكان قد حقق معه كأس سويسرا 2019.

وساهم كولر في تأهل النمسا للمرة الأولى في تاريخها إلى منافسات اليورو عبر التصفيات في 2016، بعد أن تأهلت مرة واحدة سابقة في 2008 بصفتها صاحبة الأرض.