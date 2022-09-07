كرة يد - بمشاركة الزمالك.. الكشف عن موعد قرعة البطولة العربية ونظام المنافسة

كشف الاتحاد العربي لكرة اليد موعد ونظام البطولة العربية للأندية والمؤهلة لكأس العالم "سوبر جلوب".

وتقام القرعة غدا الخميس 8 سبتمبر في مدينة الدمام السعودية.

ومن المقرر انطلاق البطولة العربية في تونس خلال الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر الجاري.

ويشارك في البطولة 8 أندية ويتأهل حامل اللقب إلى كأس العالم للأندية.

وتأتي الفرق المشاركة كالآتي:

- الزمالك المصري

- الشارقة الإماراتي

- الإفريقي التونسي

- الترجي التونسي

- الكويت الكويتي

- السالمية الكويتي

- المولودية الجزائري

- آمال سكيكدة الجزائري

ومن المقرر أن يتم تقسيم الأندية على مجموعتين ليتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي.