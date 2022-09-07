كرة يد - بمشاركة الزمالك.. الكشف عن موعد قرعة البطولة العربية ونظام المنافسة
الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 18:29
كتب : محمد سمير
كشف الاتحاد العربي لكرة اليد موعد ونظام البطولة العربية للأندية والمؤهلة لكأس العالم "سوبر جلوب".
وتقام القرعة غدا الخميس 8 سبتمبر في مدينة الدمام السعودية.
ومن المقرر انطلاق البطولة العربية في تونس خلال الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر الجاري.
ويشارك في البطولة 8 أندية ويتأهل حامل اللقب إلى كأس العالم للأندية.
وتأتي الفرق المشاركة كالآتي:
- الزمالك المصري
- الشارقة الإماراتي
- الإفريقي التونسي
- الترجي التونسي
- الكويت الكويتي
- السالمية الكويتي
- المولودية الجزائري
- آمال سكيكدة الجزائري
ومن المقرر أن يتم تقسيم الأندية على مجموعتين ليتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي.
نرشح لكم
كرة يد - تتويج مصر بلقب إفريقيا للناشئين كرة يد - في الجول يكشف الثنائي المحترف الجديد لـ الزمالك كرة يد - الأهلي يجدد تعاقده مع 15 لاعبة من فريق السيدات كرة يد - فوز الزمالك والشمس.. وخسارة الأهلي في الجولة الأولى من دوري السيدات كرة يد – دينا خضر تعزز صفوف سيدات الأهلي كرة يد - مصر تكتسح مدغشقر بفارق 50 هدفا في بطولة إفريقيا مواليد 2004 كرة يد - مروة عيد تتوج بجائزة أفضل لاعبة في الدوري الفرنسي كرة يد - بمشاركة قطبي مصر.. الكشف عن قرعة دوري أبطال إفريقيا
أخر الأخبار
تقرير: كوكا يدخل حسابات أهلي جدة 37 دقيقة | الوطن العربي