تقرير: كوكا يدخل حسابات أهلي جدة

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 18:28

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا يحتفل بهدف أولمبياكوس في سيسكا موسكو وديا

دخل أحمد حسن "كوكا" مهاجم أولمبياكوس اليوناني ضمن اهتمامات أهلي جدة.

وعاد كوكا لصفوف أولمبياكوس بعدما قضى الموسم الماضي معارا لـ كونيا سبور التركي.

وبحسب "FM SPORT" اليوناني فإن كوكا دخل حسابات أهلي جدة لضمه هذا الصيف.

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وتمتد فترة الانتقالات الصيفية في دوري الدرجة الثانية السعودي حتى 15 سبتمبر الجاري.

وينشط أهلي جدة في دوري الدرجة الثانية السعودي هذا الموسم بعد هبوطه للمرة الأولى في تاريخه.

وأوضح التقرير اليوناني أن كوكا يملك أيضا عرضا من نادي كونيا سبور للعودة إلى صفوفه من جديد.

وخاض كوكا في الموسم المنصرم 37 مباراة في جميع المسابقات سجل 11 هدفا وصنع 4 وأنهى الموسم مع كونيا سبور ثالثا في جدول الدوري التركي.

وحقق كوكا من قبل لقبي الدوري اليوناني ولقب كأس اليونان مع أولمبياكوس.

أولمبياكوس كوكا أهلي جدة
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