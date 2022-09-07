تقرير: كوكا يدخل حسابات أهلي جدة
الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 18:28
كتب : FilGoal
دخل أحمد حسن "كوكا" مهاجم أولمبياكوس اليوناني ضمن اهتمامات أهلي جدة.
أحمد حسن كوكا
النادي : أولمبياكوس
وعاد كوكا لصفوف أولمبياكوس بعدما قضى الموسم الماضي معارا لـ كونيا سبور التركي.
وبحسب "FM SPORT" اليوناني فإن كوكا دخل حسابات أهلي جدة لضمه هذا الصيف.
وتمتد فترة الانتقالات الصيفية في دوري الدرجة الثانية السعودي حتى 15 سبتمبر الجاري.
وينشط أهلي جدة في دوري الدرجة الثانية السعودي هذا الموسم بعد هبوطه للمرة الأولى في تاريخه.
وأوضح التقرير اليوناني أن كوكا يملك أيضا عرضا من نادي كونيا سبور للعودة إلى صفوفه من جديد.
وخاض كوكا في الموسم المنصرم 37 مباراة في جميع المسابقات سجل 11 هدفا وصنع 4 وأنهى الموسم مع كونيا سبور ثالثا في جدول الدوري التركي.
وحقق كوكا من قبل لقبي الدوري اليوناني ولقب كأس اليونان مع أولمبياكوس.
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تقرير: كوكا يدخل حسابات أهلي جدة 50 دقيقة | الوطن العربي