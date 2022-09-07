كويز في الجول - هل تعرف محمد بركات جيدا
الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 18:19
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com مجموعة أسئلة خاصة بمحمد بركات نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الحالي.
ويحتفل محمد بركات اليوم بعيد ميلاده 46.
وإليكم كويز في الجول عن محمد بركات.
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