تأجيل مباراة برايتون ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 18:10

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو برايتون بالهدف في مرمى تشيلسي

أعلن نادي كريستال بالاس بشكل رسمي تأجيل مباراته ضد برايتون في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وجاء تأجيل اللقاء لأسباب أمنية مع الإضراب الخاص بالسكك الحديدية.

وطالب نادي برايتون من رابطة البريميرليج تأجيل المباراة لموعد لاحق خوفا من تداعيات الإضراب.

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وكشف نادي كريستال بالاس عن تأجيل المباراة بشكل رسمي دون تحديد الموعد الجديد للمواجهة.

الإضراب سيكون بين 15 و17 سبتمبر ومن المتوقع أن يخرج أكثر من 40 ألف عامل للمشاركة فيه.

ولن توجد خدمات سكك حديدية لإعادة جماهير بالاس إلى جنوب لندن بعد المباراة ستترك 2000 مشجع يواجهون صعوبات في العودة إلى ديارهم من مباراة لها تاريخ من مشاكل الجماهير.

أعربت الشرطة عن مخاوفها بشأن وقوف الناس على الحواف العشبية والتوقف على الطرق المزدوجة والازدحام الناجم عن عمليات النزول بالقرب من الاستاد.

وعقب مرور ست جولات من الدوري الإنجليزي، يحتل برايتون المركز الرابع برصيد 13 نقطة وبفارق نقطتين عن الصدارة.

أما كريستال بالاس ففي المركز الخامس عشر برصيد ست نقاط.

الدوري الإنجليزي كريستال بالاس برايتون
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