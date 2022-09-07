صفقة عالمية جديدة.. الشارقة الإماراتي يتعاقد مع بيانيتش

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 18:03

كتب : محمود حمدي

ميراليم بيانيتش

أتم نادي الشارقة الإماراتي إجراءات التعاقد مع ميراليم بيانيتش قادما من صفوف برشلونة.

وأعلن النادي الإماراتي التعاقد رسميا مع بيانيتش في صفقة انتقال حر.

ووقع بيانيتش على عقود انضمامه لصفوف الشارقة لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث.

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وجاء تعاقد الشارقة مع بيانيتش في صفقة عالمية جديدة بعد تعاقده مع المهاجم الإسباني باكو ألكاسير قادما من فياريال هذا الصيف.

لاعب الوسط البوسني انضم إلى برشلونة في 2020 قادمًا من يوفنتوس مقابل 60 مليون يورو.

ولا تزال فترة القيد في الدوري الإماراتي ممتدة، مما قد يسمح بالتعاقد مع بيانيتش.

وسبق لـ بيانيتش أن لعب لـ ميتز وأوليمبيك ليون في فرنسا، ثم انتقل إلى إيطاليا من بوابة روما وبعدها تألق مع يوفنتوس.

ويمتلك بيانيتش 107 مباراة دولية مع منتخب البوسنة والهرسك، سجل خلالها 18 مباراة.

وقاد بيانيتش بلاده للمشاركة في كأس العالم 2014 حيث سجل هدفًا وصنع آخر.

ميراليم بيانيتش برشلونة الشارقة الإماراتي
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