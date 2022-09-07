أغلى صفقة في تاريخ الكرة النسائية.. برشلونة يعلن ضم كيرا والش

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 17:54

كتب : FilGoal

كيرا والش - برشلونة

أعلن نادي برشلونة توصله لاتفاق لضم كيرا والش لاعبة مانشستر سيتي في صفقة قياسية خلال هذا الصيف.

ووقعت كيرا والش على عقد لمدة 3 سنوات، أي ينتهي صيف 2024.

وقدرت صفقة والش بقيمة 400 ألف يورو كأغلى صفقة في تاريخ الكرة النسائية منذ انتقال بيرنيل هاردر إلى تشيلسي من فلوفسبورج عام 2020.

وكانت المهاجمة الدنماركية هاردر انضمت قبل عامين مقابل مبلغ قياسي قدر بما يزيد عن 250 يورو.

هاردر علقت على الأمر اليوم لـ "ذا جارديان" وقالت: "سعيدة بتحطيم رقمي القياسي، من الجيد لكرة القدم النسائية أن تُدر الأموال، هذا ما أردت".

والش ظهرت مع مانشستر سيتي عام 2014 عندما كانت تبلغ من العمر 17 عاما، ومنذ ذلك الحين أصبحت قطعة أساسية في خط وسط النادي الإنجليزي.

وتوجت والش (25 عامًا) بلقب يورو السيدات 2022 مع منتخب إنجلترا فيما حازت مع مانشستر سيتي بـ 4 ألقاب في الدوري و3 كؤوس محلية.

وأصبحت والش سادس الخارجين من قائمة مانشستر سيتي هذا العام بعد لوسي برونز إلى برشلونة وكارولين وير إلى ريال مدريد وجورجيا ستانواي إلى بايرن ميونيخ، فيما أعلنت إلين وايت وجيل سكوت اعتزال كرة القدم.

كما أصبحت سادس تعاقدات برشلونة هذا الصيف بعد مدافعة إنجلترا لوسي برونز من مانشستر سيتي ونوريا رابانو من ريال سوسيداد وسلمى بارويلا من فياريال وجيس فيريرا وفيكي لوبيز من مدريد سي إف إف.

برشلونة للسيدات مانشستر سيتي كيرا والش
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