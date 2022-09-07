إذاعة ماركا: مدة غياب بنزيمة ستصل إلى ثلاثة أسابيع

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 17:50

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد

بعكس تقارير صحيفة آس الإسبانية، ازدادت مخاوف جماهير ريال مدريد عقب تأكيد إذاعة ماركا أن مدة غياب كريم بنزيمة مهاجم الفريق ستزيد إلى ثلاثة أسابيع.

كريم بنزيمة

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وكان بنزيمة قد غادر مواجهة سيلتيك في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.

وأشارت صحيفة آس أن غياب بنزيمة لن يزيد عن 10 أيام وفرص لحاقة بدربي مدريد أمام فريق أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني كبيرة.

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وكشف خوسيه لويس سانشيز صحفي إذاعة ماركا أن تشخيص إصابة بنزيمة هو إصابة عضلية وحمل زائد في العضلة.

وأوضح سانشيز أن بنزيمة قد تأكد غيابه عن مواجهات مايوركا وأتليتكو في الدوري الإسباني ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

كما أنه من المرجح غياب بنزيمة عن معسكر منتخب فرنسا المقرر له في 18 سبتمبر الجاري.

وشدد سانشيز أن بنزيمة سيكون لائقا للمشاركة في المباريات بنهاية الشهر الجاري والهدف هو لحاقه بمواجهة أوساسونا يوم 2 من شهر أكتوبر المقبل.

وغادر بنزيمة الملعب في الدقيقة 30 من مباراة سيلتك الاسكلتندي مساء الثلاثاء في الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وتم استبدال بنزيمة بزميله البلجيكي إدين هازارد الذي صنع الهدف الثاني وسجل الهدف الثالث في انتصار ريال مدريد 3-0.

وصرّح كارلو أنشيلوتي المدير الفني للميرنجي قبل المباراة أن إصابة بنزيمة لا تبدو قوية، لكن يجب انتظار الفحوصات الطبية.

وعرفت المباراة إصابة أخرى بخروج إيدير ميليتاو بين الشوطين وعوّضه أنطونيو روديجير.

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