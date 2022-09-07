رقم مميز ينتظر صلاح أمام نابولي

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه نابولي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

ويحل ليفربول ضيفا على نابولي في الجولة الافتتاحية لمرحلة المجموعات من دوري الابطال.

لو نجح صلاح في صناعة هدف لفريقه أمام نابولي سيصبح أكثر من صنع لليفربول في دوري أبطال أوروبا برصيد 12 هدفا.

صلاح صنع حتى الآن 11 هدفا، بفارق هدف أقل عن ستيفن جيرارد وجيمس ميلنر.

ويبحث صلاح عن هدفه رقم 37 في دوري الأبطال، ليقترب أكثر من الرقم القياسي لأكثر لاعب إفريقي هز الشباك في المسابقة، الذي يملكه ديديه دروجبا برصيد 44 هدفا.

يذكر أن الدولي المصري سجل 7 أهداف في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ويتشوق لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي لملاقاة لاعبيه السابقين محمد صلاح وأليسون بيكر حين يستقبل فريقه ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

وقال سباليتي في مؤتمر صحفي: "سيكون من دواعي سروري أن أرى صلاح وأليسون مرة أخرى، كنت محظوظا بما فيه الكفاية لتدريبهما وسأكون سعيدا لرؤيتهما مرة أخرى".

سباليتي تولى تدريب صلاح وأليسون في صفوف روما في موسم 2016-2017، وأرجع الدولي المصري الفضل في جزء كبير من تطوره إلى مدربه بموسمه الأخير بالدوري الإيطالي قبل العودة لإنجلترا عبر بوابة ليفربول.

وأضاف المدرب الإيطالي "حين كان صلاح يلعب معي في روما سلطت الضوء في المؤتمر الصحفي عقب إسقاط بالريمو برباعية نظيفة على أنه ركض 60 ياردة ليدافع رغم أننا كنا متقدمين 4-0".

وأكمل سباليتي "صلاح أحد اللاعبين الذين يمكنهم إحياء هجمة ميتة يعتقد الجميع أنها انتهت".

قبل سنوات وصف سباليتي صلاح بأنه أفضل لاعبه دربه طوال مسيرته التدريبية الطويلة.

وأتم "أود إضافة قميص محمد صلاح وقميص أليسون إلى مجموعة القمصان التي احتفظ بها، سأحتضنهما بحرارة قبل مباراة الأربعاء".

ويحتفظ سباليتي بمجموعة كبيرة من قمصان اللاعبين الذين دربهم أو لعب ضدهم.

بعد رحيل صلاح من روما، انتقل إلى ليفربول وانفجر ليصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم بالسنين الأخيرة.

وبدأ لاعب بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 260 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 158 هدفا وأرسل 66 تمريرة حاسمة.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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