مدرب العراق: لاعب مانشستر يونايتد رفض الانضمام لمعسكر سبتمبر ولكن

أوضح راضي شنيشل مدرب منتخب العراق أن زيدان إقبال لاعب مانشستر يونايتد اعتذر عن عدم الانضمام للفريق في التوقف الدولي المقبل.

ويستعد منتخب العراق للمشاركة في دورة الأردن الودية الرباعية خلال توقف سبتمبر.

وقال شنييشل في تصريحات نشرتها قنوات الكأس: "اللاعبان اللذان اعتذرا عن التواجدِ في بطولة الأردن الدولية، وهما زيدان إقبال وعلي الحمادي".

وأضاف "ستكون أبواب المنتخب مفتوحةً أمامهما بعد البطولة".

وأوضحت تقارير عراقية أن لاعب مانشستر يونايتد فضل البقاء مع الفريق الرديف ليونايتد في ظل مراقبة مدربه الجديد إريك تين هاج لتطور مستواه.

ووقع العراقي زيدان إقبال على عقد احترافي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي سيبقيه داخل أولد ترافورد حتى 2025 مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

ابن الـ19 عاما لعب مباراته الأولى مع الفريق الأول في ديسمبر الماضي أمام يونج بويز السويسري ضمن مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا على ملعب أولد ترافورد.

وانضم إقبال لأكاديمية مانشستر يونايتد قبل عشر سنوات ليتدرج ضمن فرق الشباب في النادي.

وقال إقبال عبر حسابه الشخصي في تويتر: "سعيد بتمديد تواجدي في هذا النادي الرائع، الحمد لله".

نشأ عامر والد زيدان في لاهور الباكستانية، بينما والدته من مدينة السماوة التي تقع في جنوب العراق. انتقل كلاهما إلى إنجلترا عندما كانا صغيرين وعاشا في مانشستر منذ عقود. ويلعب إقبال في مركز الارتكاز الدفاعي أو لاعب الوسط الثاني.

ولعب إقبال 24 مباراة مع فريق الرديف تحت 23 عاما الموسم الماضي، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع هدفا واحدا بإجمالي دقائق لعب 1616 دقيقة.

زيدان إقبال مولود في مانشستر من أصول باكستانية وعراقية، والعراق هو البلد الذي ولدت فيه والدته.

تمثيل العراق

أوضح زيدان إقبال لاعب وسط مانشستر يونايتد الشاب أسباب اختياره لتمثيل منتخب العراق دوليا.

وقال إقبال في تصريحات لموقع ناديه: "أنا متحمس للغاية، إنه إنجاز آخر سأحققه، أول ظهور لي مع منتخب العراق الأول".

وأضاف "أشعر أن هذا هو القرار الصحيح بالنسبة لي في مسيرتي المهنية. سيكون شرف لي أن أمثل العراق".

وأردف "عائلتي فخورة بي وأشعر أنها ستكون خطوة للأمام في مسيرتي، حيث ألعب في تصفيات كأس العالم، في هذه المباريات المهمة".

وواصل اللاعب الشاب "لقد نشأت في مانشستر طوال حياتي، لذا أود أن أقول إنني فخور إني من أبناء مدينة مانشستر، لكنني أيضًا فخور بتراثي أيضًا. أنا فخور بكوني إنجليزي وباكستاني وعراقي".

وتابع "إن اختياري اللعب للعراق لا يعني أنني لست من أبناء مانشستر الفخورين أو لست فخورًا بأصولي الباكستانية. أشعر فقط أن هذه هي الفرصة المناسبة لي كلاعب، والخطوة الصحيحة في مسيرتي وشرف كبير لي، لكنها بالتأكيد لا تمنع على حقيقة أنني من أبناء مانشستر وباكستاني أيضًا".

ولعب إقبال وقتها مباراته الأولى مع منتخب العراق أمام إيران كبديل لمدة ثماني دقائق والتي انتهت بهزيمة أسود الرافدين بهدف دون رد.

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