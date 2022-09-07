أس: بنزيمة يغيب 10 أيام.. سيلحق بمواجهة أتليتكو مدريد

تنفس جمهور ريال مدريد الصعداء بعد ظهور نتائج الفحوصات الطبية لـ كريم بنزيمة قائد الفريق.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن بنزيمة يعاني من التهاب كيسي في الركبة اليمنى.

وأوضح التقرير أن المهاجم الفرنسي لا يعاني من أي مشاكل في غضروف الركبة.

وبالتالي فإن غياب بنزيمة سيكون بين 7 و10 أيام، وبالتالي ففرص لحاقه بدربي مدريد أمام أتليتكو يوم 18 سبتمبر كبيرة.

لكنه في المقابل، سيغيب بشكل مؤكد عن مباراة ريال مايوركا في الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل، كما يعد حضوره أمام لايبزج يوم الأربعاء المقبل محل شك.

وغادر بنزيمة الملعب في الدقيقة 30 من مباراة سيلتك الاسكلتندي مساء الثلاثاء في الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وتم استبدال بنزيمة بزميله البلجيكي إدين هازارد الذي صنع الهدف الثاني وسجل الهدف الثالث في انتصار ريال مدريد 3-0.

وصرّح كارلو أنشيلوتي المدير الفني للميرنجي قبل المباراة أن إصابة بنزيمة لا تبدو قوية، لكن يجب انتظار الفحوصات الطبية.

وعرفت المباراة إصابة أخرى بخروج إيدير ميليتاو بين الشوطين وعوّضه أنطونيو روديجير.