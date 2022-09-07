رومانو: تمت.. إيكاردي إلى جالاتاسراي

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 16:01

كتب : FilGoal

إيكاردي يحتفل بهدف باريس سان جيرمان في لوريان

بات ماورو إيكاردي لاعب باريس سان جيرمان على وشك الانتقال إلى جالاتسراي التركي.

وذكر فابريسيو رومانو صحفي شبكة سكاي إيطالي أن إيكاردي يطير إلى إسطنبول لإتمام انتقاله.

وأوضح رومانو أن إيكاردي سينتقل إلى جالاتاسراي على سبيل الإعارة من سان جيرمان.

ويتحمّل باريس سان جيرمان الجزء الأكبر من راتب إيكاردي، وقد وافق اللاعب بالفعل منذ عدة أيام.

ولا يزال سوق الانتقالات الصيفية في تركيا مستمرًا حتى يوم 15 سبتمبر الجاري.

إيكاردي (29 عامًا) خرج من حسابات فيليب جولتييه المدير الفني لـ باريس سان جيرمان.

وانضم إيكاردي إلى سان جيرمان معارًا من إنتر ميلان في صيف 2019، ثم انتقل إليه بشكلٍ نهائي في 2020 مقابل 50 مليون يورو.

واكتفى إيكاردي بتسجيل 38 هدفًا مع سان جيرمان في 92 مباراة خاضها، وصنع 10 أهداف أخرى.

وشارك إيكاردي في 1275 دقيقة فقط طوال الموسم الماضي، ولعب دورًا هامشيًا في الفريق.

وسبق لـ إيكاردي اللعب في الفريق الرديف لـ برشلونة، ثم تألق مع سامبدوريا ومنه انتقل إلى إنتر ميلان حيث عاش فترته الذهبية.

وكان جالاتاسراي قد رحل عن صفوفه في الصيف مصطفى محمد ومباي دياجني وخليل ديرفيسوجلو في خط الهجوم.

ونجح جالاتاسراي في التعاقد مع السويسري حارس سيفيروفيتش قادمًا من بنفيكا، ودريس ميرتنز قادمًا من نابولي، مع وجود الفرنسي المخضرم بافيتيمبي جوميس منذ الشتاء الماضي.

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