رومانو: تمت.. إيكاردي إلى جالاتاسراي

بات ماورو إيكاردي لاعب باريس سان جيرمان على وشك الانتقال إلى جالاتسراي التركي.

وذكر فابريسيو رومانو صحفي شبكة سكاي إيطالي أن إيكاردي يطير إلى إسطنبول لإتمام انتقاله.

وأوضح رومانو أن إيكاردي سينتقل إلى جالاتاسراي على سبيل الإعارة من سان جيرمان.

ويتحمّل باريس سان جيرمان الجزء الأكبر من راتب إيكاردي، وقد وافق اللاعب بالفعل منذ عدة أيام.

Mauro Icardi to Galatasaray, here we go and confirmed! Icardi will fly to Istanbul together with his agents later today — loan deal now signed with PSG. 🚨🟡🔴🛩 #Galatasaray PSG will pay main part of the salary, Icardi accepted days ago and it’s now completed. pic.twitter.com/J2cY2SvtO6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 7, 2022

ولا يزال سوق الانتقالات الصيفية في تركيا مستمرًا حتى يوم 15 سبتمبر الجاري.

إيكاردي (29 عامًا) خرج من حسابات فيليب جولتييه المدير الفني لـ باريس سان جيرمان.

وانضم إيكاردي إلى سان جيرمان معارًا من إنتر ميلان في صيف 2019، ثم انتقل إليه بشكلٍ نهائي في 2020 مقابل 50 مليون يورو.

واكتفى إيكاردي بتسجيل 38 هدفًا مع سان جيرمان في 92 مباراة خاضها، وصنع 10 أهداف أخرى.

وشارك إيكاردي في 1275 دقيقة فقط طوال الموسم الماضي، ولعب دورًا هامشيًا في الفريق.

وسبق لـ إيكاردي اللعب في الفريق الرديف لـ برشلونة، ثم تألق مع سامبدوريا ومنه انتقل إلى إنتر ميلان حيث عاش فترته الذهبية.

وكان جالاتاسراي قد رحل عن صفوفه في الصيف مصطفى محمد ومباي دياجني وخليل ديرفيسوجلو في خط الهجوم.

ونجح جالاتاسراي في التعاقد مع السويسري حارس سيفيروفيتش قادمًا من بنفيكا، ودريس ميرتنز قادمًا من نابولي، مع وجود الفرنسي المخضرم بافيتيمبي جوميس منذ الشتاء الماضي.