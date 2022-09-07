كوكا ومارسيلو خارج قائمة أولمبياكوس لمواجهة نانت
الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 16:00
كتب : FilGoal
غاب أحمد حسن "كوكا" ومارسيلو عن قائمة أولمبياكوس التي ستسافر لمواجهة نانت.
أحمد حسن كوكا
النادي : أولمبياكوس
ويحل أولمبياكو ضيفا على نانت غدا الخميس في الجولة الأولى من دور مجموعات الدوري الأوروبي.
وشهدت القائمة غياب أحمد حسن كوكا لاعب منتخب مصر عن قائمة أولمبياكوس لأسباب فنية.
وغاب مارسيلو أيضا عن قائمة أولمبياكوس لعدم الجاهزية بسبب انضمامه حديثا للفريق.
وأعلن أولمبياكوس ضم مارسيلو في صفقة انتقال
حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
يذكر أن مصطفى محمد زميل كوكا في منتخب مصر يلعب مع فريق نانت.
وشارك كوكا مع أولمبياكوس في مباراتين فقط منذ بداية الموسم ولم يتمكن خلالهم من تسجيل أو صنع أي هدف.
وأوقعت القرعة أولمبياكوس ونانت في المجموعة السابعة بجانب كل مل فرايبورج وكاراباج.
نرشح لكم
تأجيل مباراة برايتون ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي أغلى صفقة في تاريخ الكرة النسائية.. برشلونة يعلن ضم كيرا والش إذاعة ماركا: مدة غياب بنزيمة ستصل إلى ثلاثة أسابيع رومانو: تمت.. إيكاردي إلى جالاتاسراي رئيس أتليتكو: لا أتدخل في ما يحدث مع جريزمان.. وموراتا وفيليكس على الأرض طوال اللقاء تقرير سويسري: ماتياس كولر مرشح لتدريب الأهلي.. وفايلر رفض عرض العودة مؤتمر تين هاج: حزين من أجل توخيل.. ورونالدو جاهز ليبدأ معظم مباريات الموسم جالتييه يعتذر عن تصريح "اليخت الرملي": في فرنسا لم يعد مسموحًا بالمزاح