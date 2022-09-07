كوكا ومارسيلو خارج قائمة أولمبياكوس لمواجهة نانت

غاب أحمد حسن "كوكا" ومارسيلو عن قائمة أولمبياكوس التي ستسافر لمواجهة نانت.

ويحل أولمبياكو ضيفا على نانت غدا الخميس في الجولة الأولى من دور مجموعات الدوري الأوروبي.

وشهدت القائمة غياب أحمد حسن كوكا لاعب منتخب مصر عن قائمة أولمبياكوس لأسباب فنية.

وغاب مارسيلو أيضا عن قائمة أولمبياكوس لعدم الجاهزية بسبب انضمامه حديثا للفريق.

وأعلن أولمبياكوس ضم مارسيلو في صفقة انتقال

حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

يذكر أن مصطفى محمد زميل كوكا في منتخب مصر يلعب مع فريق نانت.

وشارك كوكا مع أولمبياكوس في مباراتين فقط منذ بداية الموسم ولم يتمكن خلالهم من تسجيل أو صنع أي هدف.

وأوقعت القرعة أولمبياكوس ونانت في المجموعة السابعة بجانب كل مل فرايبورج وكاراباج.