خبر في الجول – دياب يستمر رئيسا لرابطة الأندية.. متعب نائبا ورفعت ممثلا عن الزمالك

يستمر أحمد دياب في منصبه كرئيس لرابطة الأندية المصرية المحترفة للموسم الثاني على التوالي.

وعلم FilGoal.com أن دياب نال تصويت 11 ناديًا، هي: الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، فاركو، أسوان، غزل المحلة، المقاولون العرب، سموحة، البنك الأهلي، بيراميدز، فيوتشر، سيراميكا كليوباترا.

وقد أُغلِق بالفعل باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة.

وسيشغل عماد متعب منصب نائب رئيس الرابطة بترشيح من الأهلي.

كما يستمر خالد رفعت كعضو في الرابطة بترشيح من الزمالك.

فيما رشّح المصري، شريف صالح، كعضو. بينما اختار طلائع الجيش وحرس الحدود إيهاب شعبان كمدوب عنهما.

واعتذر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة عن عدم الاستمرار ولم يترشح من الأساس، كما يغيب ثروت سويلم عن المشهد.

ويتبقى لاكتمال تشكيل المكتب التنفيذي للرابطة عضويين آخرين من تعيين الاتحاد المصري لكرة القدم.

ومن المنتظر أن ينعقد أول اجتماع للتشكيل الجديد غدًا الخميس.

ونظّمت الرابطة منافسات الدوري المصري للمرة الأولى في الموسم الماضي عقب تشكيلها.