أوسيمين جاهز لمواجهة ليفربول

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 15:05

كتب : FilGoal

احتفال فيكتور أوسيمين بالهدف - نابولي

استعاد نابولي خدمات فيكتور أوسيمين مهاجم الفريق قبل مواجهة ليفربول.

ويلعب نابولي مع ليفربول على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

اللاعب النيجيري كان قد تعرض للإصابة أثناء مواجهة لاتسيو الأخيرة في الدوري الإيطالي والمؤشرات كانت تشير إلى أنه سيغيب عن مواجهة ليفربول.

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ولكن سباليتي اختار أوسيمين ضمن قائمة المباراة.

صحيفة كورييرو ديلو سبورت شددت على أن اللاعب قد شارك في التدريب الأخير قبل المباراة بشكل طبيعي وأًصبح جاهز للمواجهة.

وكان سباليتي قد أشار إلى أنه سيصدر القرار الأخير بشأن المهاجم صباح اليوم ويبدو أنه اتخذ القرار بأن يلعب بشكل طبيعي.

وبحضور أوسيمين أصبح دييجو ديمي هو اللاعب الوحيد الذي سيغيب عن صفوف نابولي في المباراة.

وأوقعت القرعة ليفربول ونابولي في المجموعة الاولى بجانب كل من أياكس ورينجرز.

ليفربول نابولي دوري أبطال أوروبا فيكتور أوسيمين
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