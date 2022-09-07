رئيس أتليتكو: لا أتدخل في ما يحدث مع جريزمان.. وموراتا وفيليكس على الأرض طوال اللقاء

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 14:52

كتب : FilGoal

جريزمان

نفى إنريكي سيريزو رئيس أتليتكو مدريد، أن يكون قد وجّه مديره الفني دييجو سيميوني بتقليص عدد دقائق مشاركات أنطوان جريزمان.

أنطوان جريزمان

النادي : أتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد

وصرّح سيريزو عبر صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أنطوان لاعب كبير، أنا سعيد لكونه معنا لأنه شخص عظيم، وتجمعني علاقة سحرية به".

وأضاف: "أنا لا أتدخل أبدًا في تشكيل الفريق أو مثل هذه الأمور، فقط يمكنني القول إنه لاعب رائع وهو معنا".

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وكانت تقارير صحفية عدة قد سلطت الضوء على عدم مشاركة جريزمان في أي من مباريات أتليتكو مدريد الأربعة التي خاضها بالدوري هذا الموسم.

ويدخل جريزمان دائمًا مباشرةً بعد الدقيقة 60 لتجنب خوض دقائق تكفي لاحتساب المباراة، مما يجبر أتليتكو مدريد على تفعيل بند الشراء في عقد استعارته من برشلونة البالغ 40 مليون يورو.

وعندما سُئل سيميوني عن الأمر خلال مؤتمر صحفي هذا الأسبوع، ألمح أن القرار إداري وليس فني: "تعرفونني منذ 10 سنوات، لطالما كنت رجلًا للنادي".

وتحوّل سيريزو لانتقاد التحكيم بضراوة: "مباراة ريال سوسيداد الماضية لم تكن أمسية جيدة لتقنية الفيديو. أكثر ما لفت نظري هو تفاوت المعايير في نفس المباراة. تقنية الفيديو تدخلت في لمسة يد جواو فيليكس، بينما لم تتدخل في لعبة مشابهة بلمسة يد عمر صادق التي جاء منها هدف التعادل".

وأضاف: "الحكم سمح أيضًا باستمرار هجمة لـ صادق انتهت بهدف ثم قام بإلغائه بداعي التسلل، لكنه نفسه قطع هجمة كوريا الأخيرة التي انتهت بهدف بحجة أنه متسلل ولم يترك الكرة ليتم مراجعتها بواسطة تقنية الفيديو خصوصًا أن كوريا كان في موقف سليم".

وتابع: "هذا ما لا أفهمه، عدم تطبيق نفس المعايير، بالإضافة إلى العدد الهائل من المخالفات التي ارتكبوها في حق فيليكس وموراتا دون عقوبات، ليس طبيعيًا أن نلعب كل المباريات بـ 9 لاعبين لأن 80% من الوقت يكون فيليكس وموراتا على الأرض، الحكم عليه أن يحمي اللاعبين، كما أنهم لا يصفرون مخالفات صريحة مثلما حدث أمام فالنسيا وانتهت بهدف".

وأشار: "تعرفون أنني انتقدت دومًا تقنية الفيديو، لا تعجبني، ليست عادلة. أرى أن حكم الساحة هو المنوط بإرساء العدالة، وإن أخطأ، فذلك جزء من كرة القدم".

وأردف: "ولكن مع مساعدة تقنية الفيديو، فهناك المزيد من الجدل الواقع، وهذا طبيعي بالنظر لاختلاف المعايير في المباراة الواحدة، ذلك سيخلّف الكثير من الضوضاء".

وأتم: "أغلب الحديث بعد المباراة يكون عن تقنية الفيديو، كان من المفترض أن تلك التقنية لأجل تجنب الارتباك ولتحقيق مزيد من العدالة، وليس طبيعيًا تضييع دقائق طويلة في مراجعة القرارات".

ويحتل أتليتكو مدريد المركز السابع في الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط من 4 جولات.

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