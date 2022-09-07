تقرير سويسري: مارسيل كولر مرشح لتدريب الأهلي.. وفايلر رفض عرض العودة

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 14:21

كتب : FilGoal

ماتياس كولر

ذكر تقرير سويسري أن الأهلي المصري قد يتعاقد مع مارسيل كولر لتولي قيادة الفريق.

وأفاد موقع Nau السويسري أن كولر هو أحد المرشحين لتولي قيادة القلعة الحمراء.

وأوضح التقرير أن كولر تلقى عرضًا لتدريب منتخب بولندا مطلع العام الجاري، لكنه رفضه لحاجته وقتها لإجراء جراحة في ركبته.

وأشار التقرير على الهامش إلى محاولة الأهلي إعادة ريني فايلر لقيادته، لكن مدربه السابق رفض العرض بشكل ذوقي.

مارسيل كولر

كولر (61 عامًا) قضى مسيرته بأكملها كلاعب في نادي جراسهوبرز، وفاز معه بالدوري السويسري 7 مرات، كما يمتلك 53 مباراة دولية مع سويسرا وشارك في يورو 1996.

كمدرب، تولى كولر مهمة تدريب فيل، وسانت جالين، وجراسهوبرز، وكولن الألماني، وبوخوم الألماني، ومنتخب النمسا، وبازل.

ولم يرتبط كولر بأي نادٍ منذ رحيله عن بازل في 2020، وكان قد حقق معه كأس سويسرا 2019.

وساهم كولر في تأهل النمسا للمرة الأولى في تاريخها إلى منافسات اليورو عبر التصفيات في 2016، بعد أن تأهلت مرة واحدة سابقة في 2008 بصفتها صاحبة الأرض.

ويُعرَف كولر بإيمانه بالمواهب الشابة، والمثال الأبرز هو لوكاس بودولسكي نجم منتخب ألمانيا السابق الذي سجل ظهوره الأول مع كولن تحت قيادة كولر نفسه.

وخلافًا لـ بودولسكي، فمن أبرز اللاعبين الذين قادهم كولر خلال مسيرته هُم ديفيد ألابا، وماركو أرناوتوفيتش، وتولينت تشاكا، وعنتر يحيى، وكريستيان فوكس، وهاكان ياكين.

ويبحث الأهلي عن مدير فني أجنبي خلفًا للبرتغالي ريكاردو سواريش الذي أقيل من منصبه بنهاية الموسم.

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