مؤتمر تين هاج: حزين من أجل توخيل.. ورونالدو جاهز ليبدأ معظم مباريات الموسم

شدد إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد على حاجته إلى جميع لاعبي الفريق على مدار الموسم لتغطية جميع المباريات التي سيلعبها الفريق.

ويفتتح مانشستر يونايتد مبارياته في الدوري الأوروبي بمواجهة ريال سوسيداد غدا الخميس في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وقال تين هاج خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مارسيال لن يلعب غدا لا يزال يتعافى وغير جاهز للمشاركة".

وعلق تين هاج على خبر إقالة توخيل من تشيلسي قائلا: "أنا حزين من أجله ولكن لا يوجد شيء لأقوله هذا أمر خاص بتشيلسي وليس مانشستر يونايتد، ونعم ما زلنا في بداية الموسم".

وتابع "من الصعب بالنسبة الحديث عن الماضي، أنا أرى ماركوس راشفورد سعيد لقد عملنا بجد في آخر شهرين معه على جوانب مختلفة وهو يحب الأمر ويريد نقلها إلى أرض الملعب، يأتي كل يوم ويتسمتع بالعمل ويظهر شعورا إيجابيا وإذا جمعت كل هذه الأشياء ستساهم أكثر في الفريق".

وواصل" رونالدو بدأ المباراة أمام برينفتورد ولم يبدأ منذ حينها ولكن هو جاهز بالطبع ليبدأ معظم مباريات الموسم".

وشدد "عملية تدوير في الدوري الأوروبي؟ نريد أن نفوز بكل مباراة ونحقق كل لقب لذلك سنأخذ كل شيء بجدية، ليس لدينا فريقا أساسيا ولكن قائمة كاملة ونريد تحقيق كل شيء هذه هي عقلية مانشستر يونايتد".

وأضاف "بالطبع لا يمكنني جعل جميع اللاعبين يشعرون بالسعادة ولكن الجميع سيحصلون على دقائق في المباراة إذا كان أدائهم جيد وقد قلتها بصراحة نحتاج الجميع لأن لدينا الكثير من المباريات".

وأتم "لا يمكنني التعليق على تصريحات إريك باي لأنني لم أكن المدرب في ذلك الوقت لذلك الحديث لم يكن عني".

بايي والمنتقل حديثا إلى أوليمبيك مارسيليا كان قد أشار إلى أن المدربين في مانشستر يونايتد كانوا يفضلون اللاعبين الإنجليز في المواسم السابقة دون غيرهم وبغض النظر عن مستواهم.