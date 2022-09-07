الأربعاء قرعة دوري الدرجة الثانية المصري.. تعرف على كل الأندية المشاركة

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم، أندية دوري الدرجة الثانية، بإقامة قرعة مسابقة الموسم الجديد الأربعاء المقبل.

وذكر الخطاب أن القُرعة تقام الأربعاء في تمام الثانية عشر ظُهرًا، وطلب إرسال مندوب عن كل نادٍ.

كما ينتظر الاتحاد المصري من الأندية المشاركة بيانات رسمية بالملعب الخاص بكل نادٍ وموافقة الجهات الأمنية، مع تحديد الزي الأصلي والاحتياطي واعتماد مندوب مفوض يتم التواصل معه خلال الموسم الرياضي.

ويضم دوري الدرجة الثانية 48 فريقًا مُقسمة على 3 مجموعات، كل مجموعة تضم 16 فريقًا، قبل أن يتم تقليصها في الموسم بعد المقبل.

وصعدت أندية شبان قنا والنصر للتعدين وأسمنت أسيوط ولافيينا والمستقبل سبورت والعبور وكهرباء الإسماعيلية ونبروه وطنطا وجمهورية شبين وبروكسي وهلال مطروح.

وتنطلق المسابقة أيام 12 و13 و14 أكتوبر، وتقام المباريات أيام الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع.

المجموعة الأولى (الصعيد):

الألومنيوم

كيما أسوان

المنيا

بترول أسيوط

لافيينا

ديروط

ملوي

الفيوم

المدينة المنورة

تليفونات بني سويف

طامية

النصر للتعدين

شبان قنا

أسمنت أسيوط

الجونة

مصر للمقاصة

المجموعة الثانية (القاهرة):

بتروجت

إيسترن كومباني

وادي دجلة

السكة الحديد

النصر

منتخب السويس

زد

الترسانة

القناة

بورتو السويس

كهرباء الإسماعيلية

المصرية للاتصالات

العبور

الإعلاميين

المستقبل سبورت

المجموعة الثالثة (بحري):