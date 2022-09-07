الأربعاء قرعة دوري الدرجة الثانية المصري.. تعرف على كل الأندية المشاركة

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 13:13

كتب : رضا السنباطي

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم، أندية دوري الدرجة الثانية، بإقامة قرعة مسابقة الموسم الجديد الأربعاء المقبل.

وذكر الخطاب أن القُرعة تقام الأربعاء في تمام الثانية عشر ظُهرًا، وطلب إرسال مندوب عن كل نادٍ.

كما ينتظر الاتحاد المصري من الأندية المشاركة بيانات رسمية بالملعب الخاص بكل نادٍ وموافقة الجهات الأمنية، مع تحديد الزي الأصلي والاحتياطي واعتماد مندوب مفوض يتم التواصل معه خلال الموسم الرياضي.

ويضم دوري الدرجة الثانية 48 فريقًا مُقسمة على 3 مجموعات، كل مجموعة تضم 16 فريقًا، قبل أن يتم تقليصها في الموسم بعد المقبل.

وصعدت أندية شبان قنا والنصر للتعدين وأسمنت أسيوط ولافيينا والمستقبل سبورت والعبور وكهرباء الإسماعيلية ونبروه وطنطا وجمهورية شبين وبروكسي وهلال مطروح.

وتنطلق المسابقة أيام 12 و13 و14 أكتوبر، وتقام المباريات أيام الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع.

المجموعة الأولى (الصعيد):

  • الألومنيوم
  • كيما أسوان
  • المنيا
  • بترول أسيوط
  • لافيينا
  • ديروط
  • ملوي
  • الفيوم
  • المدينة المنورة
  • تليفونات بني سويف
  • طامية
  • النصر للتعدين
  • شبان قنا
  • أسمنت أسيوط
  • الجونة
  • مصر للمقاصة

المجموعة الثانية (القاهرة):

  • بتروجت
  • إيسترن كومباني
  • وادي دجلة
  • السكة الحديد
  • النصر
  • منتخب السويس
  • زد
  • الترسانة
  • القناة
  • بورتو السويس
  • كهرباء الإسماعيلية
  • المصرية للاتصالات
  • العبور
  • الإعلاميين
  • المستقبل سبورت

المجموعة الثالثة (بحري):

  • دكرنس
  • الأولمبي
  • بلدية المحلة
  • أبو قير للأسمدة
  • كفر الشيخ
  • المنصورة
  • سبورتنج
  • جمهورية شبين
  • طنطا
  • نبروه
  • المجد
  • بايونيرز
  • بوركسي
  • الحمام
  • المصري بالسلوم
  • هلال مطروح
في الدرجة الثانية الدرجة الثانية
نرشح لكم
الدرجة الثانية - العبور يعلن 4 صفقات تمهيدا للمشاركة الأولى في تاريخه نادي القناة: اتفاقية توأمة مع الهلال السعودي سعد فاروق يكشف لـ في الجول كيف سيتشكل فريق ديروط عقب رعاية سيراميكا الدرجة الثانية - 3 قرارات لأندية مجموعة القاهرة بسبب دوري المجموعة الواحدة وفاة ناشئ الزرقا عن عمر يناهز 18 عاما النصر لـ في الجول: عبد الرحمن جودة وقع مع الزمالك.. وأمير مرتضى لم يتواصل معنا حتى الآن الفلسطيني يتألق مبكرا.. بتروجت يعلن تعاقده مع هداف دوري غزة رئيس الزرقا يرد على الحارس المعتزل: دائم اختلاق الأعذار وتورط مع فريق آخر من أجل هبوطنا
أخر الأخبار
خبر في الجول - المصري يطلب ضم مروان حمدي وحمدي علاء من الزمالك 4 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر تين هاج: حزين من أجل توخيل.. ورونالدو جاهز ليبدأ معظم مباريات الموسم 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - المصري يسعى لضم زعزع والسعداوي.. وموقف الجونة 45 دقيقة | ميركاتو
الأربعاء قرعة دوري الدرجة الثانية المصري.. تعرف على كل الأندية المشاركة ساعة | الدرجة الثانية
خبر في الجول - لا تغيير في معسكر الأهلي رغم أزمة التأشيرات ساعة | الكرة المصرية
مدافع سيتي يكشف ما فعله هالاند معه قبل صفقة انضمامه ساعة | الدوري الإنجليزي
المتحدث باسم الاتحاد الإيراني: كارلوس كيروش مديرا فنيا جديدا للمنتخب ساعة | آسيا
جالتييه يعتذر عن تصريح "اليخت الرملي": في فرنسا لم يعد مسموحًا بالمزاح ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف سوق الانتقالات - أوباميانج وبيليرين.. تعرف على أبرز ما حدث في اليوم الأخير من الميركاتو 2 سيراميكا كليوباترا يكشف لـ في الجول ثلاثي الأهلي المنضم مقابل شادي حسين وميسي 3 في الجول يكشف جديد مفاوضات مدرب الأهلي 4 مرتضى: إذا انتقل بوبو إلى الأهلي سأترك رئاسة الزمالك.. وسبب تغير خريطة الصفقات