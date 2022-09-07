خبر في الجول - لا تغيير في معسكر الأهلي رغم أزمة التأشيرات

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 13:11

كتب : أحمد الخولي

رامي ربيعة - الأهلي وسيراميكا كليوباترا

يضع الأهلي الرتوش الأخيرة في إجراءات سفر لاعبيه إلى معسكر التحضير للموسم الجديد في هولندا.

وسيبدأ معسكر الأهلي من 18 إلى 28 سبتمبر في مدينة إيندهوفن وسيصلها الفريق الأحمر عقب نزوله في مطار مدينة دوسلدورف الألمانية القريبة من الحدود الهولندية.

وعلم FilGoal.com أن المسؤولين في الأهلي يعملون الآن على إنهاء إجراءات الحصول على التأشيرات في السفارة الهولندية.

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العقبة الوحيدة الآن هي الحصول على تأشيرات "شنجن" لدخول دول الاتحاد الأوروبي والخاصة ببعض اللاعبين الشباب.

وفي حال تعذر استخراجها فقد يتخلف بعضهم عن السفر.

وفي سياق آخر، ستتخذ الشركة المنظمة إجراءات إضافية فيما يخص الحضور الجماهير بسبب الإقبال الكبير من الجالية المصرية.

وقرر الأهلي في وقت سابق تأجيل حسم اختيار الفريق الذي سيلعب ضده المباراة الودية الثانية خلال معسكر الإعداد في هولندا لحين إتمام التعاقد مع المدير الفني، حسبما علم FilGoal.com.

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي اسم المدير الفني الجديد للفريق في الأيام المقبلة.

وتنتظر الشركة المنظمة لمعسكر الأهلي في هولندا تحديد النادي الأحمر لأحد فريقي ألكامار وأكسليسور روتردام، لاختيار أحدهما للعب ضده.

وذلك من أجل توقيع عقود المباراة، بعدما تم الاتفاق على الودية الأولى في المعسكر ضد بي إس في آيندهوفن.

الأهلي سيخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الأولى الأولى ستكون ضد بي إس في إيندهوفن يوم 21 سبتمبر والثانية يوم 25 أمام أحد فريقي ألكامار أو إكسليسيور.

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