عودة الهداف.. اتحاد جدة يعلن تعليق عقوبة حمد الله

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي تعليق عقوبة مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله ليشارك بشكل طبيعي مع الفريق بداية من الجولة المقبلة.

وتعرض الاتحاد لمجموعة من العقوبات كان من بينها إيقاف حمد الله لمدة 4 أشهر وفرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال.

وقال الاتحاد في بيان رسمي:

"تلقى النادي اليوم خطابا من مركز التحكيم الرياضي السعودي بتعليق العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بحق لاعب الفريق الأول عبد الرزاق حمد الله، وبذلك يحق للاعب المشاركة بداية من المباراة المقبلة".

ويلعب الاتحاد مع الرائد في الجولة الثالثة من الدوري السعودي الجمعة المقبل.

وفاز الاتحاد على العدالة بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى قبل أن يتعادل مع الاتفاق دون أهداف في الثانية.

ابن الـ31 عاما لعب 15 مباراة مع الاتحاد، سجل خلالها 13 هدفا مع تمريرة حاسمة واحدة.

📝| النادي يتلقى موافقة مركز التحكيم على تعليق عقوبة حمدالله pic.twitter.com/9ndM2dvCh8 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 7, 2022

وكانت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم قد عاقبت اتحاد جدة بالعقوبات التالية:

أولا: إيقاف نادي اتحاد جدة فترة تسجيل واحدة وغرامة قدرها 500 ألف ريال سعودي.

ثانيا: إيقاف اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله لمدة 4 أشهر وفرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال.

ثالثا: إيقاف المدير التنفيذي في نادي الاتحاد حامد البلوي 6 أشهر وغرامة قدرها 300 ألف ريال وكذلك إيقاف مدير الفريق مشعل السعيد لمدة 3 أشهر.

رابعا: الموعد الزمني للسداد هو ثلاثون يوماً اعتباراً من تاريخ اكتساب القرار للقطعية.

خامسا: القرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.

وكان النصر قد تقدم بشكوى رسمية ضد اتحاد جدة بشأن التفاوض مع اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله أثناء فترة تواجده بنادي النصر وبطريقة غير قانونية.