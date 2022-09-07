سيراميكا كليوباترا يعلن انتقال فيكتوري بينيانجبا إلى جينك.. وصراع قضائي مُنتظر مع سيلتا فيجو

أعلن سيراميكا كليوباترا عن انتقال لاعبه النيجيري فيكتوري بينيانجبا إلى صفوف جينك البلجيكي.

ولعب فيكتوري معارًا من سيراميكا كليوباترا إلى طلائع الجيش الموسم الماضي، وسجل 6 أهداف في 18 مباراة بالدوري المصري.

ومن المنتظر أن يشارك المهاجم النيجيري صاحب الـ 19 مع الفريق الرديف لـ جينك.

ويتحلى فيكتوري صاحب الطول الفارع البالغ 193 سم بقوة بدنية هائلة وقدرات تهديفية لفتت الأنظار في الدوري المصري.

أزمة منتظرة

على جانب آخر، من المنتظر أن يدخل نادي جينك في أزمة قضائية مع نظيره سيلتا فيجو الإسباني.

في 1 أغسطس الماضي، صرّح كارلوس مورينيو رئيس سيلتا فيجو للصحفيين: "وقّعنا مع فيكتوري، إنه لاعب شاب وسينضم للفريق الرديف، لكنه يمتلك قدرات اللعب مع الفريق الأول".

كما صرّح كلاوديو خيرالديز المدير الفني لفريق سيلتا فيجو (ب): "أعلم أن فيكتوري وقّع مع النادي، سنرى إن كان سيأتي في الوقت المناسب أم لا. النادي أخبرني أنه وقّع لنا وسنرى ما سيحدث. كان هناك مشكلة في إجراءات الانتقال، إنه لاعب أجنبي، لو حضر فهذا جيد، ولو لم يحضر فلا بأس".

وذكرت صحيفة "الديسماركي" الإسبانية أن سيلتا فيجو ينوي اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقه في اللاعب.